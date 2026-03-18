La nueva logística: menos sucursales, más alianzas

En la carrera por dominar la última milla, la logística dejó de ser solo eficiencia operativa y se transformó en una cuestión de cercanía. Ya no basta con entregar rápido: el desafío es estar donde está el cliente. Y en ese escenario, las alianzas comienzan a reemplazar a las sucursales.

Eso es lo que refleja el último movimiento de Starken, que anunció la incorporación de 86 nuevos puntos de envío y retiro a lo largo del país mediante un acuerdo con Autoplanet y Agroplanet. Con esta integración, la compañía no solo amplía su cobertura en cerca de un 15%, sino que también supera los 800 puntos de atención a nivel nacional.

El dato es relevante, pero más aún lo es el modelo detrás. En lugar de expandirse a través de infraestructura propia, la empresa apuesta por el formato Pick Up & Drop Off (PUDO), integrando su operación a espacios que ya forman parte del recorrido cotidiano de las personas. Tiendas de repuestos automotrices y maquinaria agrícola se transforman así en nodos logísticos, en una lógica donde la conveniencia pesa tanto como la velocidad.

El cambio no es menor. En un contexto de consumidores más exigentes y ciudades más complejas, la industria ha comenzado a entender que la última milla no se resuelve solo con más flota o más centros de distribución, sino con mayor capilaridad. Es decir, con más puntos cercanos, accesibles y distribuidos.

Desde las empresas involucradas, el argumento es práctico. “En repuestos el tiempo es crítico”, planteó el gerente general de Grupo Planet, Ignacio Aránguiz, al explicar la alianza. Acortar distancias y tiempos de entrega se vuelve así un factor competitivo, especialmente en rubros donde la urgencia define la experiencia.



Para Starken, en tanto, la jugada también tiene una dimensión de eficiencia. Utilizar infraestructura existente permite reducir costos, descongestionar sucursales tradicionales y avanzar hacia una red más flexible. A eso se suma un elemento cada vez más presente en la industria: la necesidad de operar con menor impacto ambiental, reduciendo traslados innecesarios y optimizando rutas.



La habilitación de estos nuevos puntos se realizó de forma progresiva durante el primer trimestre de 2026, y desde ahora los clientes podrán enviar y retirar paquetes directamente en tiendas Autoplanet y Agroplanet, integrando la logística a espacios que ya frecuentan.