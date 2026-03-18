Turismo nacional vs internacional: Isla de Pascua o Brasil

Elegir a dónde ir en tus vacaciones también implica pensar en qué tipo de experiencia buscas. Desde naturaleza y cultura hasta playas con descanso total.

Elegir tu próximo destino implica más que decidir un lugar: también define el tipo de experiencia que quieres vivir, el presupuesto disponible y las expectativas del viaje. En el marco del Travel Sale, los paquetes a Brasil y un viaje a Isla de Pascua lideran las consultas por su excelente relación precio-experiencia, con la isla ofreciendo conocer una cultura nacional única y Brasil, que tiene playas versátiles con todo incluido.

En el mapa del turismo chileno, Isla de Pascua ocupa una categoría propia gracias a su historia, cultura viva y singular entorno natural.

Entre sus atractivos principales están:

-Los moáis y el Parque Nacional Rapa Nui, Patrimonio Mundial de la UNESCO y referente arqueológico del Pacífico.

-Paisaje volcánico con costa abierta al océano, sin la densidad turística de otros destinos nacionales.

-Gastronomía de identidad local, centrada en productos del mar frescos como atún y pargo preparados al horno en curanto tradicional.

-Gestión turística con acceso regulado, lo que mantiene la calidad de la experiencia de visita.

-Espectáculos de bailes rapa nui como Kari Kari o Te Ra’ai, que reviven danzas ancestrales con cena típica incluida.

Si la eliges, seguramente es porque priorizas la profundidad cultural sobre la cantidad de actividades; quienes ya la visitaron la describen como un viaje transformador.

Brasil combina su diversidad de destinos con una infraestructura turística consolidada, lo que lo convierte en una alternativa versátil durante el Travel Sale para distintos perfiles de viajero.

Algunos factores que explican su popularidad son:

-Río de Janeiro y Florianópolis, entre los destinos más reconocidos, con playa, vida urbana y servicios turísticos variados.

-Paquetes a Brasil con vuelo y alojamiento incluidos, disponibles en distintos rangos de precio durante el Travel Sale.

-Hoteles y resorts con opciones en modalidad todo incluido.

-Más de 6,7 millones de turistas internacionales recibidos en 2024, consolidando su posición como destino líder en la región.

-El carnaval y otros festivales anuales que suman energía cultural.

Ideal para disfrutar de playas de arena blanca y aguas turquesas del nordeste brasileño, combinando la sofisticación urbana con la tranquilidad costera en un itinerario versátil.

Al comparar ambas alternativas, estos factores pueden ayudarte a orientar la elección:

Intensidad cultural: inmersión histórica única en la isla versus vibrante mezcla urbana-playa en Brasil.

Escala del viaje: cercanía nacional para escapadas rápidas versus versatilidad internacional para estancias largas.

Servicios integrados: paquetes todo incluido que simplifican la organización, vuelos y alojamiento en una sola reserva.

Nivel de desconexión: tranquilidad regulada versus dinamismo playero con resorts completos.

Tanto Isla de Pascua como los paquetes a Brasil representan oportunidades atractivas del Travel Sale. Explorar estas alternativas durante las ofertas te permite elegir entre una cultura única nacional y playas internacionales, transformando tus días libres en recuerdos imborrables. Lo cierto es que ambas opciones pueden entregarte una experiencia realmente memorable.