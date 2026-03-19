Fondo 55+ de Entel supera las 100 postulaciones y refuerza el foco en la inclusión digital

La iniciativa, que busca reducir la brecha digital en personas mayores, consolida su segunda versión con alta participación de universidades, empresas y emprendimientos

El desafío de la inclusión digital en personas mayores sigue ganando espacio en la agenda pública y privada. En ese contexto, el Fondo 55+ de Entel cerró su segunda convocatoria con más de 100 postulaciones, consolidándose como una de las iniciativas que busca abordar este problema desde el ecosistema de innovación.

El fondo, que se lanzó en 2025, contempla la entrega de $360 millones para financiar proyectos orientados a desarrollar habilidades digitales en personas entre 55 y 70 años. En esta nueva versión, las postulaciones provinieron de una amplia diversidad de organizaciones, incluyendo 13 universidades, además de fundaciones, empresas, startups y corporaciones.

La distribución de los proyectos también refleja un interés transversal. Se registraron iniciativas de alcance nacional, propuestas con impacto en múltiples regiones y desarrollos enfocados en zonas específicas como Valparaíso, Biobío, Antofagasta y Los Ríos. En total, participaron 42 fundaciones, 39 empresas y 29 corporaciones.

“Nos alegra profundamente ver cómo esta iniciativa continúa despertando gran interés en el ecosistema”, señaló la gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, destacando además el crecimiento en la participación de emprendimientos y el rol de las universidades en el desarrollo de soluciones a desafíos sociales.

Uno de los elementos que marca esta edición es el perfil de los participantes. La presencia de micro, pequeñas y medianas empresas refleja un mayor involucramiento del mundo emprendedor en iniciativas de impacto social, especialmente en áreas vinculadas a la tecnología y la inclusión.

En cuanto a los focos de los proyectos, el eje de Autonomía Digital concentró la mayor cantidad de postulaciones, seguido por iniciativas orientadas a fortalecer vínculos sociales y comunitarios. También destacaron propuestas enfocadas en empleabilidad y en alfabetización financiera digital, esta última desarrollada en alianza con Banco Falabella.

Desde la entidad financiera, su gerenta general, Maia Hojman, subrayó la relevancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la confianza de las personas mayores en el entorno digital, especialmente en el ámbito financiero.

A estas líneas se sumó un nuevo eje enfocado en la digitalización de micro, pequeñas y medianas empresas, que busca potenciar el uso de herramientas tecnológicas para mejorar su competitividad, ampliando así el alcance del programa.

Los proyectos ganadores se darán a conocer el próximo 8 de abril y, una vez seleccionados, tendrán un año para su implementación. Más allá de los resultados, la convocatoria confirma una tendencia: la inclusión digital de las personas mayores comienza a consolidarse como un espacio de innovación, colaboración y desarrollo con impacto real.