Santander es reconocido como la mejor banca privada del mundo para clientes de alto patrimonio

La entidad fue distinguida por Euromoney con 15 premios, consolidando su liderazgo global y en América Latina en el segmento de altos patrimonios.

Santander Private Banking fue reconocida como la mejor banca privada del mundo para clientes High Net Worth (HNW), según los premios entregados por la revista Euromoney, uno de los rankings más prestigiosos de la industria financiera a nivel global.

El banco obtuvo un total de 15 galardones, entre los que destacan su posicionamiento como Mejor Banca Privada Internacional en América Latina y su liderazgo en mercados clave como Argentina, Brasil, Chile, México y Uruguay.

El reconocimiento también abarcó distintas categorías, incluyendo productos estructurados, inversiones alternativas y servicios especializados para clientes de alto patrimonio. En Europa, la entidad fue premiada por su oferta en inversiones alternativas y servicios de family office, mientras que en Brasil fue destacada por su enfoque en sostenibilidad.

Desde la compañía, subrayan que estos resultados reflejan una estrategia basada en innovación, asesoría especializada y una propuesta global adaptada a las necesidades de cada cliente.

“Estos premios ponen en valor nuestro modelo de banca privada, que combina una visión moderna con una estrategia sólida y consistente en el tiempo”, señaló Alfonso Castillo, responsable global de Santander Private Banking.

A nivel local, Axel Timmermann, gerente general de Santander Private Banking Chile, destacó que este reconocimiento refuerza el posicionamiento del banco en el país, donde combina respaldo internacional con conocimiento del mercado local para ofrecer soluciones personalizadas a clientes de alto patrimonio.

Los premios de Euromoney, que se entregan desde hace más de dos décadas, reconocen a las instituciones que marcan pauta en la gestión patrimonial a nivel mundial, evaluando factores como innovación, calidad de servicio y resultados.

Actualmente, Santander Private Banking ofrece servicios en Europa y América, con equipos especializados y una plataforma global orientada a facilitar el acceso a oportunidades de inversión diversificadas.