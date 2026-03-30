ETFs: la forma más simple de invertir en cientos de empresas a la vez (y que pocos chilenos conocen)

Cada vez más personas en Chile exploran alternativas fuera de los instrumentos tradicionales. Los ETFs han ganado terreno por su simplicidad y acceso a mercados globales, aunque aún son poco conocidos y requieren información antes de invertir.

Un ETF es un fondo que cotiza en bolsa y replica el comportamiento de un índice, sector o activo. Por ejemplo, invertir en un ETF del S&P 500 es una forma de acceder, en una sola operación, a una amplia selección de empresas grandes de Estados Unidos. Su popularidad ha crecido a nivel global debido a su estructura simple y a los costos generalmente más bajos en comparación con otros productos.

¿En qué se diferencia un ETF de un fondo mutuo?

Una diferencia clave es que los ETFs se compran y venden durante la jornada bursátil, al igual que una acción. En cambio, los fondos mutuos se valorizan al cierre del día. Además, los ETFs suelen tener costos de gestión más bajos, aunque cada instrumento tiene características distintas que conviene analizar.

Tipos de ETFs que existen

Existen ETFs de renta variable (acciones), renta fija (bonos), materias primas, así como opciones sectoriales o temáticas (tecnología, energía limpia, etc.). Esta variedad permite acceder a diferentes mercados y enfoques de inversión desde un solo instrumento.

¿Cómo funciona un ETF? Lo que ocurre cuando compras uno

Cuando compras un ETF, estás adquiriendo participaciones de un fondo que busca replicar un índice o activo específico. Su precio cambia durante el día según la oferta y demanda en el mercado. Es importante considerar que el valor de un ETF puede subir o bajar, y que el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Qué es el TER y por qué importa al elegir un ETF?

El TER (Total Expense Ratio) es el costo anual de gestión del ETF. Aunque puede parecer bajo, por ejemplo un 0,20% anual, a lo largo del tiempo puede influir en el resultado total. Incluso pequeñas diferencias en costos pueden acumularse en inversiones de largo plazo.

¿Cómo invertir en ETFs desde Chile paso a paso?

Invertir en ETFs desde Chile es posible a través de plataformas reguladas por la CMF. El proceso suele ser digital y bastante directo:

Abrir cuenta en un broker autorizado Depositar los fondos Buscar el ETF deseado por su ticker Ejecutar la orden

¿Qué necesito para comprar mi primer ETF?

Se requiere ser mayor de edad, contar con RUT, acceso a internet y capital inicial. No es necesario comenzar con grandes montos, lo que facilita el acceso para quienes están dando sus primeros pasos.

¿Dónde puedo invertir en ETFs si vivo en Chile?

Existen brokers internacionales con presencia local que permiten acceder a ETFs globales. XTB Chile, por ejemplo, opera como Agente de Valores y forma parte del Grupo XTB, broker internacional, ofreciendo acceso a acciones y ETFs, además de derivados como los CFDs. En acciones y ETFs, ofrece 0 comisiones hasta los 100.000 EUR (o su equivalente), pudiendo aplicarse costos por conversión de moneda.

Para quienes quieran dar el primer paso, XTB Chile tiene disponible una Guía para invertir en ETFs desde Chile con información detallada sobre cómo funciona este instrumento y cómo acceder a él.

¿Qué ETFs existen y cómo elegir el más adecuado?

Elegir un ETF implica revisar ciertos criterios como el índice que replica, su volumen de negociación, el TER, la moneda en la que cotiza y su antigüedad. Estos factores ayudan a entender mejor el instrumento antes de invertir.

ETFs más conocidos a nivel global

Algunos ejemplos ampliamente conocidos incluyen el SPY (S&P 500), QQQ (Nasdaq 100) o VTI (mercado total de Estados Unidos). Es importante tener en cuenta que los mencionados funcionan como referencia para entender el mercado, pero no hacen parte de una recomendación específica.

Ventajas y riesgos de invertir en ETFs

Los ETFs ofrecen ventajas como diversificación inmediata, costos relativamente bajos y transparencia en su composición. Sin embargo, también presentan riesgos que deben considerarse.

Entre ellos, el riesgo de mercado, ya que su valor depende del comportamiento de los activos subyacentes, y el riesgo cambiario si están denominados en monedas extranjeras. También puede existir una pequeña diferencia entre el rendimiento del ETF y el índice que replica.

¿Los ETFs son adecuados para todo tipo de inversor?

Depende de cada persona. Factores como el horizonte de inversión, la tolerancia al riesgo y los objetivos financieros influyen en la elección. No todos los ETFs tienen el mismo nivel de riesgo, por lo que es importante analizarlos antes de tomar decisiones.

En conclusión, los ETFs han abierto una forma más accesible de participar en mercados globales, permitiendo diversificar con una sola operación. Aun así, comprender cómo funcionan y qué riesgos implican sigue siendo fundamental. Informarse, comparar alternativas y avanzar de forma gradual puede ayudar a construir una experiencia más sólida en el tiempo.