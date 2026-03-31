Grupo Marina y Copec lanzan beneficio en combustible en medio de alza de precios

La iniciativa estará vigente entre el 1 y el 19 de abril en tres centros comerciales del país, con descuentos por litro y un sorteo de bencina gratuita para usuarios de la app.

El reciente anuncio de alzas en el precio de la gasolina ha vuelto a tensionar el gasto mensual de los hogares, especialmente en un contexto donde la movilidad sigue siendo parte central de la vida diaria.

En ese escenario, algunas empresas están comenzando a activar beneficios orientados a aliviar ese impacto. Es el caso de Grupo Marina y Copec, que anunciaron una iniciativa dirigida a automovilistas que visiten Mall Marina (Viña del Mar), Mall Curicó y Mall del Centro Concepción.

El beneficio considera descuentos en combustible y la posibilidad de participar en el sorteo de un año de bencina gratis. Para acceder, los usuarios deben descargar la App Copec y enrolar la patente de su vehículo en el sistema de estacionamientos de estos recintos. Una vez completado el proceso, recibirán un cupón de $50 de descuento por litro.

Además, quienes se registren por primera vez o incorporen una nueva patente quedarán automáticamente participando en el sorteo.

Desde Grupo Marina explican que esta acción se enmarca en una estrategia más amplia vinculada a la digitalización de la experiencia en centros comerciales. “Buscamos hacer más simple y conveniente el paso por el mall, integrando beneficios concretos en un entorno que ya es parte de la rutina diaria”, señaló Carla Ratto, gerente de marketing de la compañía.

La promoción estará vigente entre el 1 y el 19 de abril y se inserta en la alianza que ambas empresas mantienen desde 2025, enfocada en modernizar el uso de estacionamientos. A través del sistema de “Parking Digital” de la App Copec, los usuarios pueden ingresar y salir sin ticket físico, utilizando reconocimiento de patente y pago automático.