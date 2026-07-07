Murió combatiendo en Ucrania: quién era el chileno de 21 años cuyo cuerpo sigue bajo control ruso

El joven había sido reportado como desaparecido tras una misión. Su familia confirmó su fallecimiento y aseguró que, por ahora, no es posible repatriar sus restos.

La familia de Fabián Nicolás Fernández Espinosa, un joven chileno de 21 años oriundo de Punta Arenas, confirmó su fallecimiento mientras participaba en operaciones militares en Ucrania, país al que viajó a comienzos de este año para integrarse como soldado profesional en medio de la guerra con Rusia.

Según relataron sus cercanos, el joven había sido reportado como desaparecido en acción tras una misión. Sin embargo, horas después la familia recibió la confirmación de su muerte.

Fernández nació el 27 de abril de 2005 en Punta Arenas. Realizó sus estudios en el Colegio Francés y posteriormente cursó la enseñanza media en el Liceo San José. Motivado por su interés en la carrera militar, en 2025 ingresó a la Escuela de Grumetes “Alejandro Navarrete Cisterna” de la Armada de Chile. Meses más tarde tomó la decisión de viajar a Ucrania para incorporarse al Ejército de ese país.

Su madre, Vanessa Espinosa, contó que nunca estuvo de acuerdo con esa determinación y que su hijo salió del país sin informarles cuál era su verdadero destino.

“Viajó a Ucrania en febrero de este año para desempeñarse en el Ejército ucraniano como soldado profesional, porque tenía una vocación militar gigante”, dijo.

El último contacto entre madre e hijo ocurrió el pasado 1 de julio mediante una videollamada, poco antes de que el joven partiera a una nueva operación militar.

“Me dijo: ‘Mamá, me voy a misión, voy como jefe de escuadrón’. (…) Antes de cortar me dijo: ‘Reza mucho por mí para que vuelva sin novedad’“, recordó Vanessa Espinosa.

Tras esa misión, varios integrantes del grupo resultaron heridos y Fernández fue declarado desaparecido en acción.

Finalmente, la madre logró comunicarse con un amigo de su hijo, quien confirmó la noticia que la familia temía. “Él me confirmó que Fabián estaba muerto”, relató.

La familia explicó que, por ahora, no ha sido posible recuperar los restos del joven, ya que el lugar donde murió permanece bajo control de fuerzas rusas.

“Lo más terrible de todo es enfrentar el dolor de no poder recuperar a mi hijo, ni siquiera lo que quede de su cuerpo, porque un dron lanzó una bomba directamente en el lugar donde él estaba“, expresó su madre.