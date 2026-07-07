Desafuero de senador Calisto queda en veremos: Justicia reabre investigación por fraude al fisco

La situación del parlamentario es vista con atención en el Senado, ya que su voto es primordial para despachar la megarreforma del Gobierno.

AGENCIA UNO

El Juzgado de Garantía de Coyhaique dejó en veremos el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto (IND), luego que ordenara la reapertura de la investigación en su contra por fraude al fisco, por la cual la Fiscalía solicita una pena de 12 años de prisión.

Esto, tras acoger la solicitud que presentó Felipe Klein, otro de los imputados en la causa, quien acusó al Ministerio Público de no concretar una serie de diligencias, entre las que destaca la citación de tres testigos y concretar un informe fotográfico.

Con esto, la audiencia que se concretaría este viernes para revisar el desafuero del senador Calisto quedaría sin efecto, ya que cómo señaló su abogado Gonzalo Ramos a radio Cooperativa, “un presupuesto para ello es que la investigación se encuentre cerrada”.

La situación judicial de Miguel Ángel Calisto es mirada con atención en el Senado, ya que su voto sería decisivo para la aprobación de la megarreforma del Gobierno, que se votará hasta su despacho el próximo 15 de julio.

El senador Calisto además es miembro de la Comisión de Medio Ambiente, donde se está discutiendo en la actualidad el proyecto estrella del Gobierno de José Antonio Kast. Sin embargo, no asistió este lunes y martes a la instancia por presentar licencia médica.

Ante esto, como su reemplazante se presentó Enrique van Rysselberghe, de la UDI, y así mantener la mayoría del oficialismo, a pesar que Calisto llegó a la Cámara Alta con cupo del FRVS.