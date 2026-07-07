Nuevo triunfo de Quiroz: Congreso aprueba aumentar endeudamiento fiscal en USD 6.200 millones

El ministro Quiroz precisó que su despacho es “extremadamente relevante para la administración responsable de las finanzas públicas”.

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, sumó un nuevo triunfo legislativo, luego que el Senado despachara a ley su propuesta para incrementar el endeudamiento fiscal para el año 2026 en hasta USD 6.200 millones.

Durante la discusión en la Cámara Alta, que aprobó la iniciativa por 28 votos a favor, 15 en contra y una abstención, el ministro Quiroz precisó que su despacho es “extremadamente relevante para la administración responsable de las finanzas públicas”.

“Esta no es una discusión sobre el pasado, tampoco una discusión sobre el tamaño del Estado o sobre nuevas prioridades de gasto; tampoco concierne al ancla de la deuda del 45% del PIB. Es una decisión respeto a cómo el Estado debe enfrentar responsablemente la situación fiscal que hoy es distinta a la prevista”, declaró el titular de Hacienda.

El oficialismo destacó el incremento del endeudamiento fiscal en USD 6.200 millones, planteando que “recibimos un Estado con una situación financiera crítica y esta es la única manera de mantener al Estado funcionando”.

Una mirada disímil dejó ver la oposición, que dejó ver que “paralelamente a esta petición, el gobierno está tramitando una mega ley que está rebajando impuestos a los sectores más pudientes del país”.

“Se favorece a un puñado de empresarios, en desmedro de las familias chilenas”, recalcaron los senadores que votaron en contra.