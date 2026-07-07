El proyecto continuará su tramitación en el Congreso, donde se discutirán en particular las modificaciones a la actual legislación.

El Senado aprobó en general el proyecto de ley que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, iniciativa que busca aumentar las sanciones para menores de edad que participen en delitos de mayor gravedad.

La propuesta tiene como objetivo fortalecer el sistema de justicia juvenil frente a hechos de alta connotación, incorporando cambios en las penas aplicables a adolescentes condenados por delitos violentos.

Durante la discusión, los parlamentarios señalaron que la iniciativa responde al aumento de la participación de menores en hechos delictuales complejos y a la necesidad de actualizar la legislación vigente para enfrentar este fenómeno.

Senado aprueba en general proyecto que endurece penas para adolescentes por delitos graves

Con la aprobación en general, el proyecto continuará su tramitación legislativa, etapa en la que podrá ser objeto de indicaciones y debatido en particular antes de avanzar en el Congreso.

La iniciativa también contempla ajustes al régimen de cumplimiento de sanciones, buscando que las medidas sean proporcionales a la gravedad de los delitos cometidos, sin dejar de considerar el carácter especial del sistema de responsabilidad penal adolescente.

Desde el Senado destacaron que el debate continuará en las próximas etapas, donde se analizarán en detalle las modificaciones propuestas y su impacto en el sistema de justicia juvenil.

De ser despachado por el Congreso, el proyecto agregará cambios a la actual normativa que regula la responsabilidad penal de adolescentes en Chile, endureciendo las penas para quienes sean condenados por delitos de mayor gravedad.