Inmunoterapia chilena contra el cáncer avanza hacia ensayos clínicos en China

Oncobiomed ultima los detalles de un acuerdo para probar en China la plataforma TAPCells, creada en la Universidad de Chile. El primer estudio se enfocaría en cáncer de próstata, con una estrategia similar a la ya aplicada en Brasil.

Una inmunoterapia contra el cáncer desarrollada en la Universidad de Chile avanza hacia una nueva etapa: la posibilidad de realizar estudios clínicos en China, uno de los mayores ecosistemas biomédicos del mundo.

La opción tomó forma tras una serie de reuniones sostenidas por el investigador y exministro de Ciencias, Flavio Salazar, con autoridades regionales, académicos locales y socios comerciales, durante una visita a la provincia de Liaoning, en el noreste del país asiático.

Salazar, director científico de la empresa biotecnológica nacional Oncobiomed, explicó que actualmente están avanzadas las conversaciones para establecer un acuerdo que permita realizar estudios clínicos en China con las denominadas TAPCells, una plataforma de inmunoterapia generada en la Universidad de Chile y orientada al tratamiento de distintos tipos de cáncer.

“Estamos negociando las condiciones. Tenemos un acuerdo marco con socios chinos y estamos bastante convencidos de que esto va a funcionar, pero todavía debemos resolver algunos aspectos comerciales con la contraparte china”, señaló.

De concretarse el acuerdo, el primer estudio estaría enfocado en el cáncer de próstata y seguiría una estrategia similar a la que actualmente se implementa en Brasil. La iniciativa podría constituir un hito para la investigación biomédica nacional: China se ha transformado en la última década en uno de los principales centros mundiales para el desarrollo de ensayos clínicos y de nuevas terapias médicas, concentrando una enorme capacidad científica, regulatoria y hospitalaria.

“China es actualmente el país que más estudios clínicos realiza en el mundo. Lo poco habitual es que una tecnología originada en Chile logre abrirse espacio para continuar allí su desarrollo clínico”, afirmó el investigador.

Salazar destacó que la propuesta llega respaldada por una experiencia clínica acumulada en Chile que supera los 350 pacientes tratados, lo que permite proyectar nuevas etapas de validación internacional con mayor certeza. “La tecnología fue desarrollada durante más de veinte años de investigación en la Universidad de Chile y, posteriormente, fue licenciada a la empresa chilena Oncobiomed para su desarrollo clínico e internacional”, explicó el exministro.