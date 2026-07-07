Panaderos chilenos responden a Bolivia por la marraqueta: aseguran que “nació en Chile”

Este pan tiene un fuerte vínculo cultural con los chilenos y es uno de los productos más consumidos del país.

La intención de Bolivia de impulsar que la marraqueta sea reconocida como Patrimonio de la Humanidad abrió un nuevo debate en torno al origen de este tradicional pan, generando una respuesta desde los gremios panaderos chilenos.

Desde la Asociación Gremial de Industriales del Pan (Indupan) y la Federación Chilena de Industriales Panaderos (Fechipan) manifestaron su sorpresa ante el anuncio boliviano y aseguraron que, según sus antecedentes, la marraqueta tiene origen en Chile.

Panaderos chilenos responden a Bolivia por la marraqueta

El presidente de ambas organizaciones, Juan Mendiburu, afirmó que la situación los tomó por sorpresa y recordó que anteriormente también existieron cuestionamientos desde otros países.

“Lo que está claro es que la marraqueta, según nuestros antecedentes, se creó en Chile y se fue expandiendo hacia el norte de Chile, llegó a Perú y a Bolivia en el área del Pacífico”, señaló.

El dirigente explicó que el gremio ya había intentado avanzar en el reconocimiento de la marraqueta chilena como patrimonio nacional, presentando solicitudes ante el Ministerio de las Culturas. Sin embargo, indicó que esas gestiones no prosperaron.

“Desde Fechipan en 2023 hicimos una solicitud al Ministerio de Culturas declarar la marraqueta chilena un patrimonio nacional. Tuvimos varias reuniones, pero la verdad es que no nos pescaron mucho”, sostuvo.

Mendiburu destacó que este pan tiene un fuerte vínculo cultural con los chilenos y que es uno de los productos más consumidos del país.

“La marraqueta es el pan más querido. Cuando hay un partido de fútbol la marraqueta es la más comida, es la más crujiente”, comentó.

Además, el representante del gremio aseguró que existen diferencias entre la versión chilena y la boliviana, descartando que se trate exactamente del mismo producto.

Frente al anuncio de Bolivia, los panaderos chilenos adelantaron que buscarán retomar las gestiones para que la marraqueta sea reconocida como patrimonio nacional, aprovechando el nuevo escenario de discusión internacional sobre este tradicional alimento.