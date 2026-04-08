Vuelve la “Ruta Circular” de Entel luego de recolectar más de 61 mil kg. de residuos electrónicos en 2025

En el marco del festival de innovación Made Inn Conce 2026, la empresa de tecnología y telecomunicaciones lanza oficialmente su iniciativa de economía circular y se prepara con Kyklos y Midas para iniciar el recorrido por todo Chile durante 2026.

Desde 2020, Entel ha impulsado iniciativas de economía circular que han tenido presencia en todo el país con el objetivo de recolectar aparatos electrónicos en desuso. Este año, la “Ruta Circular” de Entel, en colaboración con Kyklos y Midas, inicia el recorrido 2026 con su camión itinerante, contribuyendo a maximizar la gestión de residuos electrónicos y reducir los desechos enviados a rellenos sanitarios. Este desafío surge del compromiso de la compañía de valorizar, para 2030, el 20% de los terminales móviles que comercializa anualmente.

Según los resultados del último año, ya se ha alcanzado un 10,3% de la meta de valorización establecida por Entel. Además, 2025 fue uno de los años más exitosos para la “Ruta Circular”, logrando llegar a 188 comunas y capturando 61 mil kilogramos de residuos de aparatos electrónicos, de los cuales 5 mil equipos, fueron reacondicionados y donados a instituciones educativas y organizaciones sociales; y más de 20 mil unidades de celulares en desuso fueron reciclados, lo que equivale a más de 3 canchas de pádel.

“Estamos orgullosos de lo que ha logrado la iniciativa y entusiasmados con el desafío que se viene hacia adelante con nuestra meta. A través de la Ruta Circular buscamos dar una segunda vida a los dispositivos eléctricos y electrónicos en desuso, lo que además fomenta una cultura de sustentabilidad a todos los que quieran participar, ayudando a reacondicionar/reutilizar y reciclar estos equipos”, comentó la gerente de Medioambiente y Sustentabilidad de Entel, Stefanie Pope.

La “Ruta Circular” es una de las iniciativas del modelo de economía circular basado en 4R’s de Entel: Reducir, Reutilizar/Reacondicionar, Reparar y Reciclar. Con el objetivo de reducir la cantidad de residuos, la empresa fabrica las Simcards con plástico 100% reciclado. Para fomentar la reutilización, ha implementado el programa Recompra en la que incentiva a los clientes a entregar sus celulares antiguos como parte de pago, estos son reacondicionados y quedan disponibles para la venta como equipos seminuevos. Además, los dispositivos como celulares y computadores que son recolectados por la “Ruta Circular” y que están en buenas condiciones, son reacondicionados para ser entregados a establecimientos educacionales. Adicionalmente, Entel ofrece un servicio técnico que extiende la vida útil de los teléfonos mediante reparaciones integrales. Los dispositivos que están obsoletos y que fueron capturados por la Ruta Circular son enviados a reciclaje.

Coordenadas de la “Ruta Circular” en la Región del Biobío

En la Región del Biobío, la “Ruta Circular” fue presentada en el festival de innovación Made Inn Conce 2026, donde el camión estará disponible para la recepción de equipos en desuso durante el 7, 8 y 9 de abril en el Teatro Biobío.

El seremi de Medioambiente de la región, Mario Delannays, estuvo presente en el lanzamiento y agregó que “Iniciativas como la Ruta Circular, que lideran la motivación y el interés por el reciclaje, nos demuestran que estamos alineados y trabajando en conjunto entre los sectores público y privado. El objetivo final es que se active la economía circular y seamos capaces de recuperar los plásticos, cables y metales presentes en los dispositivos electrónicos en desuso”.

El camión recorrerá las comunas de Talcahuano, Los Ángeles y otras localidades. A continuación, se detallan los puntos donde estará el camión entre las 10:00 y 17:00 horas para que los vecinos puedan entregar sus equipos en desuso:

Concepción: martes 7 de abril , miércoles 8 de abril y jueves 9 de abril , en el Teatro Biobío.

martes , miércoles y jueves , en el Teatro Biobío. Talcahuano: viernes 10 de abril , en la Plaza de Armas, frente a la Municipalidad de Talcahuano.

viernes , en la Plaza de Armas, frente a la Municipalidad de Talcahuano. Hualpén: lunes 13 de abril y martes 14 de abril , en la Plaza de Armas.

lunes y martes , en la Plaza de Armas. Los Ángeles: miércoles 15 de abril y jueves 16 de abril , en la Plaza de Armas.

miércoles y jueves , en la Plaza de Armas. Tomé: miércoles 15 de abril y jueves 16 de abril , en la Plaza de Armas.

miércoles y jueves , en la Plaza de Armas. San Pedro de la Paz: lunes 20 de abril, la Municipalidad de San Pedro de la Paz, y martes 21 de abril, en el estacionamiento de calle Los Fresnos, sector SERVIU, Laguna Grande.

Adicionalmente, durante el mes de abril, la “Ruta Circular” también pasará por comunas de la Región de La Araucanía, donde se instalará entre las 10:00 y 17:00 horas en:

Angol: lunes 13 de abril , en la Plaza de Armas.

lunes , en la Plaza de Armas. Victoria: martes 14 de abril, en la Plaza de Armas.

Recorriendo Chile de Norte a Sur

En cada punto de encuentro, se instalará un camión de Entel encargado de recibir los aparatos entregados por quienes deseen contribuir. Al finalizar su paso por la Región del Biobío, Entel continuará su recorrido en la Región de Ñuble y posteriormente a la zona centro del país.

Para más información sobre fechas y ubicaciones se puede visitar el sitio web https://informacioncorporativa.entel.cl/sostenibilidad/economia-circular donde se encuentra toda la información sobre la “Ruta Circular” 2026.