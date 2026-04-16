Teck reúne a ejecutivos y estudiantes para abordar la equidad de género en minería

La iniciativa convocó a jóvenes de distintas regiones en un diálogo directo con la alta dirección, poniendo foco en los desafíos de una industria más inclusiva.

En el marco de Cesco Week, Teck reunió en Santiago a más de 30 estudiantes de minería y carreras afines, provenientes de Tarapacá, Antofagasta y la capital, en una instancia de conversación directa con su CEO, Jonathan Price, y parte de la alta dirección de la compañía.

El encuentro —realizado bajo el formato “HeForShe Roundtable: The Future of Gender Equality in Mining”— buscó abrir un espacio sin intermediarios para abordar los desafíos de avanzar hacia una industria más inclusiva y representativa.

La jornada incluyó mesas de trabajo lideradas por ejecutivos corporativos y de operaciones como Quebrada Blanca y Carmen de Andacollo, donde se discutieron barreras de entrada, liderazgo y estrategias para atraer más talento joven, especialmente femenino.

“Ha sido muy enriquecedor escuchar a estudiantes y jóvenes profesionales compartir sus experiencias y expectativas sobre el futuro del trabajo en minería”, señaló Price, destacando que el foco en inclusión permite construir espacios más seguros y productivos.

En la misma línea, la Chief Sustainability Officer de Teck, Amparo Cornejo, enfatizó que el rol de los líderes no puede ser solo declarativo, sino que debe traducirse en acciones concretas para abrir oportunidades y generar cambios reales.

La actividad también contó con la participación de Julieta Martínez, fundadora de Tremendas, quien valoró estos espacios como una forma de integrar distintas miradas y avanzar hacia soluciones concretas.

El encuentro forma parte del compromiso global de Teck con la iniciativa HeForShe de ONU Mujeres, y da continuidad a una serie de diálogos impulsados por la compañía en distintas ciudades del mundo.

Desde la empresa destacaron que las conclusiones serán sistematizadas para aportar a la conversación del sector, en un contexto donde, si bien Chile ha avanzado en participación femenina en minería, aún persisten brechas que requieren cambios culturales y decisiones sostenidas.

Con esta iniciativa, Teck reafirma su meta de alcanzar un 30% de participación femenina en su fuerza laboral al 2030.