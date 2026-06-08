Caso Valdivia: Corte de Santiago revierte decisión y endurece cautelares del exfutbolista

El exseleccionado nacional permanece formalizado por su presunta participación en cuatro delitos de carácter sexual que afectarían a dos mujeres.

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió acoger los recursos presentados por el Ministerio Público y la parte querellante en el caso que involucra a Jorge Valdivia, exfutbolista que se encuentra formalizado por delitos sexuales.

Con esta decisión, el tribunal de alzada revocó lo dictaminado por el 4° Juzgado de Garantía y restableció la medida de arresto domiciliario parcial nocturno.

La determinación judicial se produce luego de que, el pasado 29 de mayo, el tribunal de primera instancia acogiera una solicitud de la defensa del imputado. En esa oportunidad, se había solicitado reemplazar la cautelar de arresto domiciliario nocturno por firma mensual y arraigo nacional, petición que fue aceptada inicialmente.

Caso Valdivia: Corte de Santiago endurece cautelares del exfutbolista

Sin embargo, la Fiscalía de Género y la parte querellante apelaron la resolución, argumentando la necesidad de mantener medidas más restrictivas mientras avanza la investigación. En ese contexto, la Corte de Apelaciones terminó dando la razón a las partes recurrentes, revirtiendo el cambio dispuesto previamente.

De esta forma, las medidas cautelares vigentes contra Valdivia se mantienen en arresto domiciliario parcial nocturno, firma mensual, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, mientras continúa la investigación liderada por el Ministerio Público.

El exseleccionado nacional permanece formalizado por su presunta participación en cuatro delitos de carácter sexual que afectarían a dos mujeres, hechos que aún se encuentran en etapa investigativa y que no cuentan con fecha definida para juicio.