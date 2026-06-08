La Moneda reacciona a AC contra Nicolás Grau: “Lo único que se pide es que los argumentos sean fundados”

Las bancadas de republicanos y libertarios, además de parlamentarios del PDG y RN respaldaron el libelo contra el ex ministro de Hacienda.

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro de Interior y Segegob, reaccionó a la presentación de la acusación constitucional en contra de Nicolás Grau, ex ministro de Hacienda, por parte de libertarios, republicanos y diputados del PDG y RN.

“Lo único que uno pide es que los argumentos sean fundados”, expresó el secretario de Estado, quien reconoció que no estaba al tanto del detalle del libelo acusatorio.

Consultado sobre si esta iniciativa afectará la discusión de la megarreforma en el Senado, Claudio Alvarado aseveró que “no tenemos temor. Si una acusación constitucional es fundada y una autoridad de Gobierno, un ministro, comete falta flagrante a la Constitución, queda expuesto a una AC”.

Por su parte, el diputado libertario Cristóbal Urruticoechea indicó que Nicolás Grau cometió infracciones al “artículo octavo de la Constitución. Segundo, infracción al artículo tercero del Decreto Ley 1263. Tercero, infracción al artículo cuarto del Decreto Ley 1.263. Y, por último, infracción al artículo quinto del Decreto Ley 1.263”.

“Estamos seguros de que la acusación constitucional debe avanzar y se le debe prohibir al exministro Nicolás Grau cumplir cualquier cargo público durante los próximos cinco años porque, como denota el texto que hemos realizado y trabajado, no tiene la capacidad suficiente para administrar, para delegar o para simplemente contar la verdad”, dejó en claro el parlamentario del PNL.

Su postura fue respaldada por su par republicano Benjamín Moreno, quien agregó que “adherimos a esta acusación constitucional porque creemos que acá el que las hace, las paga”.

“Para el futuro del país es importante que cuando hay errores —que más que errores son asimilables a horrores financieros que van a influir en la calidad de vida de todas las personas— estos no queden impunes”, argumentó Moreno.