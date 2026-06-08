“Cada uno es responsable”: Kast endurece postura frente a deudores del CAE

El Presidente también defendió el funcionamiento del sistema de cobro administrado por la Tesorería General de la República.

Durante una actividad en la comuna de Tocopilla, el Presidente de la República, José Antonio Kast, se refirió a la polémica generada por las medidas de cobro aplicadas a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), incluyendo el embargo de cuentas bancarias. El Mandatario abordó las críticas surgidas en torno al procedimiento y defendió la responsabilidad individual en el cumplimiento de las obligaciones financieras con el Estado.

En ese contexto, el jefe de Estado enfatizó que los recursos públicos deben resguardarse y orientarse a las prioridades sociales. “Aquella persona que solicitó un préstamo y no lo devolvió, pudiendo haberlo hecho, que piense en estos niños“, señaló Kast, aludiendo a la necesidad de focalizar el gasto en áreas como la primera infancia y el desarrollo social.

Kast endurece postura frente a deudores del CAE

El Presidente también defendió el funcionamiento del sistema de cobro administrado por la Tesorería General de la República, asegurando que existen mecanismos de regularización. Según indicó, los deudores con mayores ingresos tuvieron oportunidades de ponerse al día y cumplir con sus compromisos.

En medio de las críticas por la supuesta dureza de las medidas, Kast sostuvo que se trata de una materia de responsabilidad personal. “Cada uno es responsable de sus propios actos. Si yo tenía los recursos y no pagué lo que debía, eso afecta el desarrollo y progreso de la nación”, afirmó, subrayando además la importancia de optimizar los recursos fiscales.

Finalmente, el Mandatario llamó a revisar cada situación de forma individual y a recurrir a la Tesorería para evaluar posibles soluciones. “Esto no es acusar a alguien de ser humano o inhumano. Pensemos en el país completo y qué necesitamos hoy día”, señaló, reiterando que el análisis de los casos debe hacerse de manera particular y considerando la realidad de cada deudor.