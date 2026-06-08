Tesorería concreta más de 1.500 embargos por deudas del CAE y oposición presenta Ley Sueldo Protegido

Ante las acciones de TGR, desde la oposición presentaron una iniciativa para evitar las retenciones de cuentas bancarias.

La Tesorería General de la República (TGR) aseveró que ya ha concretado más de 1.500 embargos, en el marco del cobro de deudas por Crédito con Aval del Estado (CAE), dejando en claro que continuarán con este tipo de medidas para “recuperar” más de $4 billones.

El Tesorero General, Hernán Nobizelli, declaró que “la mayor parte de los embargos ejecutados han recaído sobre deudores con ingresos iguales o superiores a $3.500.000 mensuales, de acuerdo con sus propias declaraciones de impuestos correspondientes al Año Tributario 2025”, sin hacer mención a los casos donde los afectados presentan ingresos inferiores a este monto o que sufrieron el vaciamiento de sus cuentas.

“El hecho de que las medidas de embargo aplicadas hasta ahora se hayan concentrado en contribuyentes con mayores niveles de ingreso o alto patrimonio no implica la suspensión del proceso ni limita la adopción de futuras acciones respecto de quienes mantengan obligaciones pendientes sin regularizar”, puntualizó la institución en una declaración pública.

Oposición presenta Ley Sueldo Protegido en favor de deudores del CAE

En vista de esta situación, diputados del Partido Comunista, Frente Amplio, Partido Socialista, PDG y la Democracia Cristiana, anunciaron el ingreso del proyecto de Ley Sueldo Protegido, que busca fortalecer y hacer efectiva la protección a la remuneración establecida en el Código del Trabajo.

Al respecto, la diputada Daniela Serrano (PC), autora del proyecto, señaló que era importante referirse a “cómo desde el Congreso le vamos a dar salida al saqueo que le está haciendo la TGR a los deudores del CAE”.

Además, apuntó directamente al ministro Jorge Quiroz y al Gobierno como “los responsables de que la TGR esté embargando sueldos de deudores del CAE”, agregando que “el ministro no ha sido capaz de sostener que aquellas personas que ganan menos de 3,5 millones no hayan sido embargadas” y que, en cambio “se aplicaron vaciamiento de cuentas bancarias a familias que no saben cómo llegar a fin de mes”.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider (FA) agregó que “el gobierno insiste en culpar a las personas que no pueden pagar la deuda del CAE, de una política pública que fracasó, porque el CAE fue un fracaso del Estado. Un despilfarro de recursos para el fisco, un estrés financiero para las instituciones de educación superior y un abuso para las familias chilenas”.

En particular se refirió a la “necedad y la falta de empatía del gobierno y la ministra Arzola, que está completamente ausente de esta discusión”, afirmando que “como diputados y diputadas no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a defender a todas esas familias que no pueden enfrentarse a esa deudas y ven cómo el gobierno le hace un regalito al 1% más rico, mientras les pone mano dura a las personas comunes y corrientes que les cuesta llegar a fin de mes”.