La defensa de Eduardo Frei a Kast y sus dardos a Boric: “Venían hablando del gobierno feminista y miren en lo que terminaron”

Eduardo Frei además reconoció que es cercano al presidente Kast: “No estamos traicionando a nadie, estamos cuidando a Chile. Eso es lo que estamos haciendo”.

AGENCIA UNO

El expresidente Eduardo Frei salió el defensa del Gobierno de José Antonio Kast, tras ser ratificado como embajador de Chile en Misión Especial, destacando la Ley de Reconstrucción Nacional que se discute en el Congreso Nacional.

En entrevista con T13, el otrora mandatario aseveró que “desde el 2014 no tenemos crecimiento sobre el 2%, con eso no se avanza nada. En estos meses se han aprobado muchos proyectos, que estaban detenidos. Tenemos una cartera de proyectos que son cerca de 90 que suman cerca del orden de $80 mil millones dólares detenidos por los permisos, por los permisos, por los permisos“.

“En todos los países de la OCDE ha pasado esto. Hubo una época en que se subían los impuestos, y después todos los países de la OCDE los han bajado. Eso en medio de muchas cosas más, no solo eso. Hagamos un esfuerzo y démosle una señal al país”, agregó Frei Ruiz-Tagle.

Eduardo Frei además reconoció que es cercano al presidente Kast: “No estamos traicionando a nadie, estamos cuidando a Chile. Eso es lo que estamos haciendo”.

En esta línea, tuvo palabras para las últimas cifras de cesantía, aprovechando la oportunidad para disparar contra la administración de Gabriel Boric.

“Tenemos hoy 27% de personas trabajando sin contrato en Chile. Y casi el 70% de esas son mujeres. Cuando nos habían hablado del gobierno feminista, qué se yo, y miren en lo que terminaron”, acusó Eduardo Frei.