Comunidades afectadas por incendios reciben computadores e internet gratuito en Región del Biobío

Con este hito, la emblemática escuela de Punta de Parra quedará conectada a internet para el uso de la comunidad escolar. Asimismo, la compañía en conjunto con la organización realizó la entrega de computadores a niños y jóvenes estudiantes en las comunas de Penco y Tomé.

Estudiantes y docentes de la Escuela de Punta de Parra de la Región del Biobío, ya no deberán compartir datos móviles de sus propios dispositivos electrónicos para estudiar o hacer clases en el establecimiento educacional que fue afectado por los incendios de enero pasado en la región.

Con la presencia del alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres; la seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco; el seremi de Transportes y Telecomunicaciones del Biobío, Henry Campos; la gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz; el gerente de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales de Entel, Claudio Anabalón; el director de Emergencia de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt, y la directora subrogante de la Escuela Punta de Parra, Elizabeth Carrera, Entel hizo la entrega de internet gratuito con conectividad satelital Starlink durante dos años al establecimiento. La habilitación de la red contará con tres antenas que permitirán la conexión de diferentes áreas de la escuela, incluida la biblioteca y la sala multitaller.

“Quiero destacar y agradecer este importante aporte de Entel y Desafío Levantemos Chile, que demuestra cómo el trabajo público-privado puede generar soluciones concretas para nuestras comunidades. Hoy no solo estamos recuperando conectividad, sino también oportunidades para nuestros niños, niñas y jóvenes. Este es el camino: colaboración real para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, destacó el alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres Lizana.

La gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz, afirmó que “desde el primer momento de los incendios en la región, activamos nuestro programa Primera Respuesta, desplegando equipos técnicos para reestablecer la conectividad en las zonas más afectadas y liberando servicios para que nuestros clientes. Pusimos al servicio de la comunidad nuestro Centro de Operaciones para Emergencias Móvil, proporcionando conexión de internet y equipamiento a los equipos de emergencia y autoridades. Hoy, esta entrega de conectividad a la escuela es parte de nuestro compromiso a largo plazo con las comunidades del Biobío, contribuyendo a recuperar la normalidad de las familias afectadas y asegurando que niños, niñas y jóvenes tengan las herramientas tecnológicas necesarias para su desarrollo”.

La directora subrogante de la Escuela Punta de Parra, Elizabeth Carrera, destacó la importancia de la reciente habilitación de internet en el establecimiento, “esta conectividad fortalece significativamente todo nuestro proceso pedagógico. En la actualidad, tanto la tecnología como el acceso a internet se han vuelto herramientas fundamentales para la educación”.

Carrera detalló que la conectividad resulta esencial para múltiples aspectos del quehacer educativo, desde la proyección de contenidos audiovisuales y la búsqueda de materiales actualizados, hasta la gestión administrativa institucional.

Más de 90 computadores a disposición de la comunidad

Adicionalmente, Entel y Desafío Levantemos Chile, completaron la entrega de 94 computadores a estudiantes entre 7 y 17 años de las comunas de Penco y Tomé, quienes resultaron damnificados por los incendios ocurridos este verano.

Las ceremonias de donación se realizaron en dos jornadas: el miércoles 15 en la Escuela Crece Música de Penco, donde se entregaron 44 equipos, y el jueves 16 en la Junta de Vecinos de Punta de Parra, donde se benefició a otros 50 niños y jóvenes de las zonas afectadas por los incendios.

Los computadores entregados son parte del programa de economía circular de Entel, que, a través de su camión itinerante, contribuye a maximizar la gestión de residuos electrónicos. De esta manera, los dispositivos fueron recolectados y reacondicionados en colaboración con Kyklos y Midas, empresas certificadas en esta materia.

Esta entrega se enmarca en la alianza estratégica de Entel y Desafío Levantemos Chile, que a través del Centro de Operaciones para Emergencias Móvil (COE), funciona como un punto de comunicación y logística en terreno durante situaciones de emergencia. Gracias a esta iniciativa, que se plasma en un carro móvil de conectividad equipado para asistir desastres y emergencias, se ha logrado restablecer servicios esenciales y coordinar la ayuda en las comunidades afectadas por el incendio.

Desde Desafío Levantemos Chile, organización que durante 16 años ha sido coherente con la idea de que la colaboración público-privada es clave para entregar soluciones reales y rápidas, enfatizaron la importancia de permanecer en el territorio acompañando a las comunidades.

“Hace meses veíamos incertidumbre en las familias afectadas, pero hoy estamos comenzando a ver rostros de alegría. Para nosotros como organización era fundamental que los niños volvieran a clases con las herramientas adecuadas, porque retomar la educación es el primer paso para normalizar sus vidas tras la catástrofe. Estos computadores son oportunidades para que estos jóvenes vuelvan a soñar y construir su futuro de manera cómoda y segura”, aseguró el director de Emergencia de Desafío Levantemos Chile, Askaan Wohlt.

La conectividad implementada en la Escuela de Punta de Parra, junto con la entrega de equipos computacionales a niños y jóvenes de la zona, consolida un ecosistema digital integral que potencia el desarrollo educativo y social de toda la comunidad, a través de un trabajo colaborativo entre Entel, Desafío Levantemos Chile y organizaciones comunitarias locales.