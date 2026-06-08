ENAP desvincula a una serie de funcionarios por “inconsistencias” en informes medioambientales

El caso se conoció en abril pasado, cuando la SMA realizó un requerimiento de antecedentes a ENAP Refinerías Aconcagua y dio paso a una indagatoria para poder esclarecer los hechos.

AGENCIA UNO

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció la desvinculación de ocho funcionarios, tras detectar “inconsistencias” en informes entregados a la Superintendencia de Medio Ambiente desde la Refinería Aconcagua, en Concón.

En una declaración pública, la empresa pública precisó que “en enero de este año y en el marco de sus procesos internos de revisión, ENAP detectó inconsistencias en la información reportada desde la Refinería Aconcagua a la autoridad ambiental, activando desde ese momento y oportunamente los protocolos de escalamiento conforme a su gobierno corporativo”.

ENAP dejó en claro que entregó los antecedentes a los organismos correspondientes, aseverando que además concretó una serie de evaluaciones internas y fortaleció su estructura en el área de cumplimiento ambiental.

“Como parte de este proceso, la compañía desvinculó hoy a ocho personas”, dejó en claro.

El caso se conoció en abril pasado, cuando la SMA realizó un requerimiento de antecedentes a ENAP Refinerías Aconcagua y dio paso a una indagatoria para poder esclarecer los hechos.