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ENAP desvincula a una serie de funcionarios por “inconsistencias” en informes medioambientales

El caso se conoció en abril pasado, cuando la SMA realizó un requerimiento de antecedentes a ENAP Refinerías Aconcagua y dio paso a una indagatoria para poder esclarecer los hechos.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) anunció la desvinculación de ocho funcionarios, tras detectar “inconsistencias” en informes entregados a la Superintendencia de Medio Ambiente desde la Refinería Aconcagua, en Concón.

En una declaración pública, la empresa pública precisó que “en enero de este año y en el marco de sus procesos internos de revisión, ENAP detectó inconsistencias en la información reportada desde la Refinería Aconcagua a la autoridad ambiental, activando desde ese momento y oportunamente los protocolos de escalamiento conforme a su gobierno corporativo”.

ENAP dejó en claro que entregó los antecedentes a los organismos correspondientes, aseverando que además concretó una serie de evaluaciones internas y fortaleció su estructura en el área de cumplimiento ambiental.

“Como parte de este proceso, la compañía desvinculó hoy a ocho personas”, dejó en claro.

El caso se conoció en abril pasado, cuando la SMA realizó un requerimiento de antecedentes a ENAP Refinerías Aconcagua y dio paso a una indagatoria para poder esclarecer los hechos.

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