Senadora Camila Flores apunta a Percy Marín y acusa filtración de fotos por “despecho”

“¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que una mujer simplemente no quiere estar con él?”, se preguntó Camila Flores.

AGENCIA UNO

La senadora Camila Flores (RN) salió al paso de la filtración de fotografías de índole sexual, en la cual aparece con su nueva pareja, apuntando por esta situación a Percy Marín.

Esto, en medio de la demanda por divorcio culposo que presentó su ahora ex pareja y padre de su hija.

Al respecto, la senadora apuntó, en un video publicado en sus redes sociales, por este hecho a “mi exmarido coludido con otras personas”.

“Espero que se investiguen con el mismo rigor que yo he sido investigada. Es increíble lo que el despecho, la falta de entendimiento, pueden lograr“, indicó Camila Flores.

La parlamentaria, investigada por fraude al fisco, puntualizó que “cuando la relación simplemente se termina, no significa destruir la vida del otro. Una persona, sea hombre o mujer, no es propiedad de nadie y tiene todo el derecho a rehacer su vida“.

Sobre la fotografía en cuestión, donde aparece con su actual pareja, quien es además su jefe de gabinete, en el living de su departamento, Flores apuntó que Marín “debió abandonar por la fuerza nuestro hogar común, porque se negaba a irse” en diciembre del año pasado.

“¿Qué más tiene que pasar para que un hombre entienda que una mujer simplemente no quiere estar con él?”, se preguntó Camila Flores.