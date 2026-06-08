La ciudadana venezolana habría participado en la creación y facilitación de cuentas bancarias utilizadas para el movimiento de recursos provenientes de actividades ilícitas.

La investigación denominada Operación Tokio continúa revelando nuevos antecedentes sobre la estructura financiera del Tren de Aragua en Chile.

Entre los imputados formalizados por asociación criminal, lavado de activos, extorsión, tráfico de drogas y contrabando figura Rossana Magdalena Blanco Blanco, ciudadana venezolana que prestaba servicios para BancoEstado a través de una empresa externa y que, según la Fiscalía Metropolitana Sur, mantenía vínculos directos con una facción de la organización criminal.

De acuerdo con los antecedentes expuestos durante la audiencia realizada este lunes, Blanco habría participado en la creación y facilitación de cuentas bancarias utilizadas para el movimiento de recursos provenientes de actividades ilícitas. Además, los investigadores establecieron que mantenía transferencias con José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo de Banco Santander también detenido en el marco de la Operación Tokio, quien es acusado de movilizar más de $400 millones obtenidos mediante extorsiones y otros delitos.

Operación Tokio: Rossana Blanco, la ejecutiva de BancoEstado que operaba junto a líder del Tren de Aragua

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la formalización, Blanco habría constituido una empresa de fachada y mantenido transferencias con José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo bancario también detenido en el marco de la investigación.

Además, los investigadores establecieron que la mujer tuvo un rol en el traslado de vehículos robados desde Chile hacia Bolivia, donde eran comercializados como parte de una nueva línea de negocios ilícitos de la organización. Las indagatorias apuntan a que algunos de estos vehículos incluso continuaban su trayecto hacia Venezuela.

Rossana Blanco también mantenía una relación con Joel David Díaz, alias “Lermitage”, identificado por los investigadores como uno de los líderes de esta facción del Tren de Aragua. Díaz, productor de eventos de nacionalidad venezolana, es investigado por su presunta participación en extorsiones contra locatarios nocturnos y por su vinculación con el contrabando de vehículos.

Según antecedentes de la causa, también habría mantenido contacto con “Yefri”, sindicado como uno de los responsables de coordinar las operaciones de este brazo de la organización criminal desde Venezuela.

BancoEstado fue notificado de la investigación

A través de un comunicado, BancoEstado informó que fue notificado de la investigación el pasado viernes y precisó que la imputada prestaba servicios mediante una empresa externa desde 2023.

“El día viernes 5 de junio BancoEstado fue notificado de una investigación liderada por el Ministerio Público y las policías, en la cual se solicitó el congelamiento y alzamiento del secreto bancario de una serie de cuentas”, indicó la entidad.

Asimismo, agregó que “la persona formalizada cumplía funciones como parte de los servicios contratados a un proveedor externo para desempeñar labores de apoyo, entre enero de 2023 y junio de 2026“. El banco informó además que bloqueó todos los accesos de la trabajadora y abrió una auditoría interna, señalando que “los antecedentes que han llegado a conocimiento de BancoEstado son de la mayor gravedad, independiente de la calidad de externa de la persona formalizada”.