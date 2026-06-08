Estos son los delitos por los que siete excarabineros quedaron en prisión preventiva en Atacama

El juez determinó que será Gendarmería de Chile la encargada de definir el recinto penitenciario donde los imputados cumplirán la medida cautelar.

El Juzgado de Garantía de Copiapó decretó la prisión preventiva de siete excarabineros pertenecientes a la sección “Centauro” de la Prefectura de Atacama, quienes fueron formalizados por una serie de delitos presuntamente cometidos durante 2025.

Un octavo imputado quedó sujeto a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. El tribunal además fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación.

La audiencia de formalización, los fiscales de la Unidad del Sistema de Análisis Criminal (SAC), Pedro Pablo Orellana y José Tomás Abarca, expusieron los antecedentes recopilados en la investigación y detallaron la participación individual de cada uno de los imputados en los hechos investigados.

Según la Fiscalía Regional de Atacama, los exfuncionarios son investigados por los delitos de “obstrucción a la investigación, allanamientos ilegales y falsificación de documentos públicos”, entre otros ilícitos detectados en distintos procedimientos policiales.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó antecedentes relacionados con tres operativos en los que se habrían cometido irregularidades, además de un cuarto caso vinculado a la tenencia de fuegos artificiales y microtráfico que involucra a dos de los imputados.

La investigación fue desarrollada por la Unidad SAC de la Fiscalía de Atacama en conjunto con personal de la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros, tanto a nivel central como regional. Las diligencias permitieron concretar la detención de los ocho exuniformados en Copiapó y otras ciudades del país, tras reunir evidencia que sustentó las órdenes de captura solicitadas por el Ministerio Público.

Debido a la gravedad de los hechos y a que los imputados fueron considerados un peligro para la seguridad de la sociedad, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva para todos ellos.

Asimismo, el juez determinó que será Gendarmería de Chile la encargada de definir el recinto penitenciario donde los imputados cumplirán la medida cautelar, resguardando su seguridad durante el desarrollo de la investigación.