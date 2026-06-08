Balotaje en Colombia: Cepeda y De la Espriella se acusan de preparar “autoatentados”

Una semana después de la primera vuelta, Iván Cepeda reconoció los resultados que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

TRANSPARENCIA ELECTORAL.

Los candidatos presidenciales de Colombia, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, se denunciaron recíprocamente por, supuestamente, estar preparando “autoatentados” previo al balotaje programado para el próximo 21 de junio.

El primero en abordar el tema fue el postulante oficialista, quien posteó en su cuenta de X que “por distintas vías, se me ha hecho saber que en la campaña de Abelardo de la Espriella se estaría fraguando un montaje para realizar un autoatentado controlado del candidato con el propósito de incidir en los resultados definitivos de la elección. Este montaje tendría lugar en los días previos al próximo 21 de junio, fecha de realización de los comicios de la segunda vuelta”.

Por su parte, De la Espriella empleó la misma red social para responderle al candidato izquierdista: “A nuestra campaña ha llegado la misma información: que estás preparando un autoatentado. Por responsabilidad, no he querido especular ni convertir rumores en noticias, porque con la seguridad no se juega y porque Colombia ya ha pagado un precio demasiado alto por la violencia política”.

Balotaje en Colombia tras el reconocimiento de Cepeda

El cruce entre ambos postulantes se produjo horas después de que Cepeda reconoció los resultados de la primera vuelta del pasado 31 de mayo, una semana después de que ocupó el segundo lugar con el 40% de los votos, tras el postulante de derecha Abelardo de la Espriella, que obtuvo un 43%.

Así lo manifestó el abanderado del oficialismo a través de las redes sociales, con lo que marcó distancia con el presidente Gustavo Petro, quien dijo inicialmente que no aceptaría los resultados preliminares hasta que no se completara el escrutinio y, aunque el proceso ya culminó, no volvió a referirse al tema.

“En mi condición de candidato presidencial por el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, comunico a la opinión pública que, una vez terminados los escrutinios, reconozco los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial“, posteó Cepeda.

Aseveró a la vez que “desde el comienzo de la campaña electoral” ha “respetado estrictamente las reglas democráticas y la transparencia con la que se debe informar a la opinión pública del cumplimiento de las mismas”.

Por otra parte, y ya con los resultados reconocidos por ambos candidatos, a continuación el proceso electoral con miras al balotaje del 21 de junio sigue el curso establecido por las autoridades.

En esa línea, el Gobierno ya entregó los recursos destinados a la realización de la segunda vuelta, que asciende a un billón de pesos colombianos.

De acuerdo con lo informado por la Misión de Observación Electoral, la próxima semana “tiene que empezar todo el movimiento de envío de la papelería electoral al exterior”, ya que los ciudadanos con derecho a voto que residen en otros países emitirán sus sufragios a partir del 15 de junio.