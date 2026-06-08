El frente contra Grau se amplía: libelo suma firmas de todo el oficialismo y deja al exministro al borde de los 78 votos

Con la incorporación de diputados de RN, PDG e independientes, la acusación contra el exministro de Hacienda acumula un respaldo que rozaría el umbral necesario en la Cámara. Pero la presidenta del Senado ya anticipó su rechazo.

La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau (FA) entrará este lunes a la Secretaría de la Cámara de Diputados con más firmas de las que en Chile Vamos esperaban.

Según pudo confirmar EL DÍNAMO, al bloque de Republicanos y Libertarios que impulsa el libelo se sumarían los diputados Francisco “Pancho” Orrego y Daniel Valenzuela, de la bancada de Renovación Nacional; Javier Olivares y Patricio Briones, del Partido de la Gente; y Roberto Arroyo, del Partido Cristiano.

Con dichos respaldos, y si las bancadas de los diputados firmantes respaldan la acusación, estarían listos los votos para que la acusación avance al Senado.

Requerido por este medio, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urruticoechea, asegura que “hay un apoyo generalizado, hay un apoyo muy importante de independientes, independientes de izquierda, también una sumatoria de firmas que van desde el Partido de la Gente, pasando por Renovación Nacional, pasando por el Partido Republicano y terminando en el Partido Nacional Libertario”.

Y acotó: “Hay mucha conciencia, dentro de los diputados, de que este tipo de actos del exministro Nicolás Grau no deben quedar impunes”.

La referencia a “independientes de izquierda” de Urruticoechea apunta a aquellos parlamentarios sin militancia formal que siguen evaluando el libelo, y no se han cerrado del todo a votar a favor de la AC contra el exministro de Hacienda.

Si esos votos se materializan —sumados a los del PDG—, el bloque opositor estaría muy por sobre los 78 necesarios para aprobar la acusación y despacharla al Senado.

El libelo, que consta de 40 páginas y fue elaborado originalmente por la bancada libertaria con ajustes republicanos, se sostiene en cuatro capítulos acusatorios que apuntan a la subestimación del déficit fiscal proyectado para 2026, la no incorporación de presiones de gasto vigentes y una inconsistencia de más de US$10.500 millones en las proyecciones de deuda pública para el período 2026-2030.

Grau ha rechazado sistemáticamente las acusaciones contra su gestión, argumentando que las diferencias detectadas responden a distintos supuestos macroeconómicos y no a errores técnicos. Incluso envió una minuta a diputados oficialistas para rebatir los argumentos del libelo punto por punto.

Pese a eso, el cerco se estrechó. La UDI —que hasta hace pocos días se resistía a suscribir el texto— ya tiene una definición tomada: votar a favor. El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, lo había anticipado el jueves pasado al sostener que “nosotros vamos a poner nuestros votos para evitar el primer peor escenario, que es dividir al oficialismo”.

Chile Vamos sigue sin confirmar respaldo transversal

Desde dentro de Chile Vamos, sin embargo, el tema sigue generando tensión. El vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, abrió la puerta a una eventual derrota en la Cámara y apuntó contra quienes están impulsando el texto.

“Si es que no se llega a aprobar, yo creo que van a haber dos responsables: quienes encuentren que no hay mérito suficiente para no haberla apoyado (…) y por otra parte quienes efectivamente impulsaron esta acusación constitucional”, sostuvo el vicepresidente de la UDI.

La bancada de RN sigue siendo la pieza más relevante del tablero en la Cámara. Su jefe de bancada, Diego Schalper, indicó que esperarían el texto para adoptar una postura formal.

Pero hay miembros del comité de RN que no militan en el partido —Tomás Kast y Jorge Guzmán (Evópoli) y Joanna Pérez (Demócratas)— y cuya decisión no está atada a la definición de bancada.

Pérez fue explícita en sus reparos: advirtió que no fue contactada antes del anuncio de la AC y que existen otras instancias para aclarar responsabilidades, como la comisión investigadora que ella misma ingresó en marzo. Aun así, no cerró la puerta señalando que analizarán el libelo “en detalle” y actuarán en consecuencia.

Senado da señales en favor de Grau

Si la Cámara aprueba la acusación, el panorama cambia radicalmente en el Senado.

Ahí, la aritmética pesa en contra de los acusadores. Los republicanos y libertarios están en franca minoría en la Cámara Alta frente a Chile Vamos, y la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), ya fijó su posición: “Yo espero que no se presente y que, si se presenta, se rechace mayoritariamente”, dijo la semana pasada.

Quien también se ha mostrado contrario a la arremetida es el vicepresidente de la Cámara Alta, Iván Moreira, quien ha hecho saber a sus correligionarios de sector que sería “complejo” tramitar al mismo tiempo la megarreforma —donde el Gobierno necesita votos más allá del oficialismo— y la AC contra Grau.