Precipitaciones, viento y máxima de 13°C: esta es la hora en que comenzará la lluvia en Santiago

El regreso de las precipitaciones contribuirá a mejorar la calidad del aire y reducir la concentración de contaminantes acumulados en la capital.

La Región Metropolitana (RM) se prepara para un importante cambio en las condiciones meteorológicas , ya que durante las próximas horas volverá la lluvia a Santiago.

Según informó el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, la ventilación en la cuenca de Santiago continúa siendo deficiente, situación que mantiene vigente una alerta ambiental. En ese contexto, el regreso de las precipitaciones podría contribuir a mejorar la calidad del aire y reducir la concentración de contaminantes acumulados en la capital.

Para este martes se espera una jornada completamente nublada, acompañada de nieblas matinales, especialmente en sectores del poniente de la capital, lo que podría afectar la visibilidad de los conductores durante las primeras horas del día.

Esta es la hora en que comenzará la lluvia en Santiago

El experto también indicó que podrían registrarse lloviznas débiles y persistentes en comunas rurales como Melipilla y Talagante. Además, las temperaturas experimentarán una importante caída, con una máxima que apenas alcanzará los 13°C. En paralelo, las primeras precipitaciones asociadas al sistema frontal comenzarán a presentarse en la zona cordillerana durante la jornada del martes.

El evento de lluvia más significativo llegará durante la madrugada del miércoles. La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, señaló que las precipitaciones alcanzarían la RM cerca de las 05:00 horas. La lluvia se extendería durante gran parte del día y comenzaría a perder intensidad después de las 16:00 horas. Respecto a los montos esperados, Alejandro Sepúlveda explicó que “la probabilidad de lluvia no es mucha”, por lo que se prevé un episodio de intensidad moderada.

De acuerdo con las estimaciones entregadas por los especialistas, los acumulados de agua oscilarían entre 5 y 15 milímetros en distintos puntos del área urbana.

Tras el paso del sistema frontal, las condiciones invernales continuarán presentes. Para el jueves se proyecta el ingreso de una masa de aire frío que provocará un marcado descenso de las temperaturas mínimas.