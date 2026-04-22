Matriz energética solar y eólica del país mantiene su expansión y se acercó al 40% durante 2025

Uno de los hitos recientes más importantes de la exitosa transición energética chilena es la entrada en operación de Andes Solar III, en la Región de Antofagasta, proyecto que forma parte del Hub Andes Solar, el mayor complejo solar y de almacenamiento de Latinoamérica.

En 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Chile anunció el inicio formal de su proceso de descarbonización. Desde entonces, la participación de las energías renovables en la matriz ha mostrado un crecimiento sostenido. Según datos del Coordinador Eléctrico Nacional, durante 2025 la energía solar y eólica representó cerca del 38% de la electricidad inyectada al sistema, mientras que, al sumar otras fuentes limpias como la hidráulica, cerca de dos tercios de la matriz eléctrica nacional ya corresponde a generación renovable.

Además, las Energías Renovables No Convencionales alcanzaron más de 37.462 GWh durante el año pasado, impulsadas principalmente por el crecimiento de la energía solar y eólica.

Esta política de Estado, que ha trascendido los gobiernos de turno, ha sido un proceso clave en el posicionamiento de Chile como uno de los países líderes de la región en transición energética y desarrollo de energías renovables. La relevancia de este avance también ha sido subrayada por el Coordinador Eléctrico Nacional. Durante el balance del sistema realizado a fines de 2025, el presidente del Consejo Directivo del organismo, Juan Carlos Olmedo, afirmó que “el récord de participación de la energía solar y eólica en 2025 demuestra que el sistema eléctrico chileno está avanzando a paso firme hacia una matriz eléctrica renovable”, destacando además que el almacenamiento y la expansión de la transmisión serán claves para sostener este avance en los próximos años.

Este proceso incluso fue destacado por la Agencia Internacional de Energía, que en su informe Chile 2050 Hoja de Ruta para la Transición Energética, publicado en enero de este año, señala que Chile ha logrado avances significativos en su transición energética hacia objetivos de largo plazo y que el país se encuentra en un momento clave de su trayectoria, impulsado por el crecimiento de las energías renovables y sus políticas de descarbonización.

Uno de los hitos recientes más importantes de esta exitosa transición es el inicio de operaciones de Andes Solar III, proyecto de AES Andes, ubicado en la Región de Antofagasta, que forma parte del Hub Andes Solar, considerado el mayor complejo solar y de almacenamiento de Latinoamérica, con una inversión acumulada superior a los US$1.300 millones.

Andes Solar III contempla una capacidad instalada de 171 MW de generación fotovoltaica y un sistema de almacenamiento en baterías de 171 MW, permitiendo aportar energía renovable y flexible al Sistema Eléctrico Nacional.

El CEO de AES Andes, Javier Dib, señaló que “el ingreso a operación comercial de Andes Solar III nos llena de orgullo y marca un hito clave en nuestra trayectoria, consolidando nuestro Hub Andes Solar como el más grande de Latinoamérica, lo que nos permite consolidar un ciclo estratégico en nuestra transformación”.

Actualmente, el Hub Andes Solar alcanza una capacidad de 692 MW fotovoltaicos y 510 MW de almacenamiento en baterías. La energía proveniente de estas operaciones equivale al consumo de cerca de 800 mil hogares, reforzando su aporte al proceso de descarbonización del país. A ello se suma la relevancia de la Subestación Andes, que conecta la única línea de transmisión eléctrica internacional entre Chile y Argentina, consolidando el rol estratégico de este tipo de infraestructura para el futuro energético nacional.