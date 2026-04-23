La excusa perfecta: ludopatía, apuestas online y el negocio de no regular

En Chile, la discusión sobre las plataformas de apuestas online se ha instalado con fuerza, pero también con una simplificación peligrosa. El foco se ha puesto en la ludopatía y la protección de menores —dos temas urgentes y completamente válidos—, pero en paralelo, la conversación ha dejado en segundo plano un punto clave: la ausencia de regulación efectiva.



El problema no es que se hable de los riesgos. El problema es que ese argumento, legítimo en su origen, se ha transformado en una especie de cortina de humo que impide avanzar en una discusión más estructural. Hoy, el debate parece plantearse como una disyuntiva: o se protege a los usuarios o se regula el mercado. Sin embargo, esa lógica es falsa. Ambas cosas no solo son compatibles, sino necesarias.



Mientras tanto, el mercado sigue operando. Las plataformas existen, los usuarios participan y el flujo económico no se detiene. La diferencia es que lo hace en un espacio donde no hay reglas claras, fiscalización efectiva ni protección real para quienes participan. En otras palabras, la falta de regulación no elimina el problema: lo desordena.



En ese escenario, hay actores que encuentran ventajas en la inacción. La incertidumbre, lejos de ser un obstáculo, se convierte en un terreno favorable para quienes ya están instalados o para quienes no necesitan cumplir estándares formales. Así, el vacío regulatorio no es neutro. Tiene efectos concretos y, en algunos casos, beneficios claros.



A esto se suma una tensión evidente en el rol del Estado. Algunas de las instituciones vinculadas históricamente al juego también se ven impactadas por el crecimiento del mundo digital, lo que introduce un conflicto complejo: la necesidad de regular convive con intereses que no siempre empujan en esa dirección. En ese contexto, el discurso de protección puede transformarse en una herramienta funcional para frenar cambios más profundos.



El resultado es un debate que avanza poco. Se instala el problema, se refuerzan sus riesgos, pero no se toman decisiones estructurales. Y mientras tanto, el mercado sigue funcionando, sin marco, sin control y sin una política pública clara que lo ordene.



Más que una discusión sobre apuestas, lo que está en juego es la forma en que se construyen ciertas agendas en el país. Cuando causas legítimas se utilizan para bloquear transformaciones necesarias, el costo no es solo regulatorio, sino también institucional. Se debilita la capacidad de enfrentar fenómenos complejos con herramientas adecuadas.



Porque en este caso, la falta de regulación no es ausencia de acción. Es, más bien, una decisión que beneficia a algunos y deja a otros expuestos. Y en ese equilibrio, lo que se instala no es solo un problema de mercado, sino una forma de inmovilismo que termina siendo funcional.