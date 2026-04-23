Veolia presenta una oferta integrada de nueva generación para revolucionar el futuro de la industria de centros de datos

En medio del crecimiento acelerado de los centros de datos y las crecientes exigencias ambientales, Veolia apuesta por una solución integrada que busca hacer más eficientes, sostenibles y resilientes estas infraestructuras clave para la economía digital.

Veolia ha presentado en Londres una nueva oferta global para centros de datos, “Data Center Resource 360”, diseñada para abordar los desafíos ambientales y operativos críticos que enfrenta el sector de infraestructuras digitales en rápida expansión, al tiempo que apoya la resiliencia de las comunidades y responde a sus necesidades esenciales de recursos.

El mercado global de centros de datos está experimentando un crecimiento exponencial, con un número de instalaciones y una capacidad total que se prevé aumenten aproximadamente un 11 % anual hasta 2034. Sin embargo, casi la mitad de las instalaciones planificadas podrían enfrentar retrasos por preocupaciones sobre consumo de agua, recursos y energía.

En este contexto, el mercado de soluciones integrales para centros de datos se estima que alcanzará los 5.000 millones de dólares anuales a nivel mundial para 2030.

Con presencia junto a los 10 principales operadores globales en más de 100 instalaciones, Veolia cuenta con experiencia en gestión del agua, residuos y energía.

La solución busca transformar los centros de datos en hubs circulares con menor huella ambiental y mayor resiliencia.

“Esta oferta está diseñada para apoyar el crecimiento de la infraestructura digital estratégica, integrando sostenibilidad y rendimiento”, afirmó Estelle Brachlianoff, directora general de Veolia.

Resumen de la oferta

• Reducción de huella de carbono mediante reutilización energética

• Hasta −75 % de huella hídrica

• Hasta 95 % de reciclaje de residuos

• Optimización en tiempo real mediante inteligencia artificial