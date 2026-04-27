Aumento en hospitalizaciones por salud mental expone las brechas en atención oportuna

Los ingresos por diagnósticos de salud mental crecieron 42,6% entre el primer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025. En este contexto, la Achs comienzan a ampliar su capacidad disponible con iniciativas como la inauguración de la Unidad de Cuidados Intensivos Psiquiátricos del Hospital del Trabajador Achs Salud.

El incremento de los problemas de salud mental en Chile ya no solo se refleja en consultas, sino también en una mayor necesidad de hospitalizaciones especializadas. Según datos del Ministerio de Salud, las atenciones en salud mental superan los 6,2 millones al año, con un alza sostenida en diagnósticos como depresión, trastornos adaptativos y ansiedad. Este escenario no solo muestra una mayor demanda, sino también un desafío creciente en el cuidado del bienestar de las personas.

En paralelo, las hospitalizaciones por estos diagnósticos también han aumentado. Entre el primer trimestre de 2024 y de 2025, los ingresos crecieron 42,6%, reflejando una mayor necesidad de atención especializada y de espacios adecuados para enfrentar cuadros más complejos.

Según explica Lisette Araya, jefa de Salud Mental del Hospital del Trabajador Achs Salud, la hospitalización psiquiátrica es necesaria cuando se requiere precisar un diagnóstico o realizar evaluaciones que no pueden hacerse de forma ambulatoria con la seguridad necesaria. También, cuando los cuadros se descompensan y requieren un manejo en un entorno clínico protegido, que permita estabilizar a los pacientes y avanzar en su recuperación.

“Cuando este tipo de diagnósticos no se tratan a tiempo, evolucionan y requieren intervenciones más intensivas, lo que hace que los pacientes ingresen con mayores necesidades”, profundizó la psiquiatra. A su juicio, la mayor complejidad que se ve en los ingresos está directamente relacionada con la falta de acceso oportuno a tratamiento y con los tiempos de espera para hospitalización.

Hoy, la disponibilidad de camas psiquiátricas de mayor complejidad sigue siendo acotada a nivel país y se concentra principalmente en el sistema público, que cuenta con 1.075 camas en hospitales y 235 en centros psiquiátricos especializados. En el sistema privado, en tanto, existen 69 camas de corta estadía y 26 de mediana estadía, lo que evidencia la necesidad de seguir fortaleciendo la capacidad para responder a esta creciente demanda.

La primera UCIP del sistema de mutualidades

Frente a este escenario, el Hospital del Trabajador Achs Salud abrió una Unidad de Cuidados Intensivos Psiquiátricos (UCIP), para el manejo de pacientes con cuadros severos. La unidad incorpora un diseño especializado, con espacios pensados para cuidar la seguridad de los pacientes en el proceso de recuperación, integrando estándares que buscan acompañar a las personas durante las etapas más críticas de su tratamiento.

Con una inversión cercana a las 15.000 UF, esta unidad es la primera en su tipo en el sistema de mutualidades e incorpora 12 camas de hospitalización intensiva, permitiendo entregar un tratamiento más oportuno a pacientes que necesiten atención especializada.

De acuerdo con cifras de la Achs, las hospitalizaciones asociadas a problemas de salud mental han mostrado un crecimiento sostenido, alcanzando 91 ingresos en el primer trimestre de 2025, lo que representa un aumento de 44% frente al mismo periodo del año anterior.

Para Araya, el tratamiento de estos pacientes “necesitan intervenciones en las que participe un equipo multidisciplinario, integrado por psiquiatras, psicólogos, terapeutas y otros profesionales de la salud. Además, es fundamental establecer un vínculo terapéutico sostenido y trabajar con la red de apoyo familiar”.

Por eso, la infraestructura de la unidad fue diseñada específicamente para casos complejos, con espacios que buscan equilibrar seguridad y un entorno que favorezca la recuperación. Las habitaciones cuentan con monitoreo constante, iluminación regulable y elementos de seguridad, además de áreas destinadas a terapias grupales y actividades ocupacionales.

En un escenario donde la salud mental ocupa un lugar cada vez más relevante en el sistema sanitario, contar con este tipo de unidades permite avanzar hacia una atención más oportuna y especializada, fortaleciendo el acompañamiento a las personas durante las etapas más complejas de su recuperación.



