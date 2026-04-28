Un salto hacia la electromovilidad: Santander lanza oferta para comprar un Tesla en hasta 48 cuotas sin interés

La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles.

La electromovilidad continúa ganando terreno en Chile, impulsada tanto por los cambios en los hábitos de consumo como por la adopción de tecnologías más limpias. En ese contexto, Banco Santander presentó una nueva oferta que permite acceder a un Tesla en 36 a 48 cuotas sin interés, pagando con las tarjetas de crédito WorldMember Santander LATAM Pass, WorldMember Limited Santander LATAM Pass y The Platinum Card American Express en sucursales Tesla.

La campaña — que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar un stock de 500 unidades— contempla, además, un bono de $7.000.000 en todos los autos de inventario, un beneficio que refuerza las condiciones preferenciales de esta oferta.

Desde Banco Santander destacan que esta iniciativa busca no solo facilitar el acceso a un vehículo, sino también acompañar a las personas en la adopción de tecnologías más limpias, donde modelos eléctricos como los de Tesla sobresalen por su eficiencia energética frente a los autos tradicionales.

Adicionalmente, los clientes Santander podrán acceder a la acumulación de millas LATAM Pass en sus compras, de acuerdo con los límites establecidos para cada tipo de tarjeta y en el marco del programa de fidelización del Banco, “Santander Rewards”. Más información en: https://banco.santander.cl/personas/tarjetas/tesla