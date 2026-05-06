Kast hace oídos sordos a advertencias del CFA y reafirma urgencia legislativa de megarreforma

El jefe de Estado reafirmó su intención de que la propuesta sea despachada lo antes posible del Congreso.

AGENCIA UNO

El presidente José Antonio Kast salió al paso de la serie de riesgos que advirtió el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) respecto a la megarreforma que inició su discusión en el Congreso, en el que destaca un déficit fiscal que se extendería más allá de 2031, aseverando que mantendrá su urgencia legislativa.

“El Consejo Fiscal Autónomo ha hecho siempre informes que nosotros valoramos. Este también lo valoramos para mejorar. Pero lo que no vamos a hacer es detener el avance para que Chile vuelva a crecer”, declaró el mandatario.

Durante una actividad en Puerto Montt, el presidente Kast aseveró que este es el momento de recibir “propuestas concretas” y aprovechó nuevamente de atacar a la oposición.

“Si hay un debate, bueno, que se dé ahora. Que hagan propuestas concretas, porque lo que hemos visto hasta ahora son slogans. No hemos visto una propuesta concretas de algún parlamentario de oposición”, sostuvo el jefe de Estado.

En esta línea, el presidente Kast defendió que el principal objetivo de la megarreforma es acelerar el crecimiento de Chile, a pesar de que el CFA puntualizó que esto no permitirá recuperar los fondos que se perderían con medidas como la rebaja al impuesto corporativo.

“Todos coinciden en que Chile requiere volver a crecer, a dar certeza para la inversión. Y estos debates políticos lo que hacen no es dar certeza, es plantear incertidumbre”, argumentó.