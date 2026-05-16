VIDEO – “Olor a negro”: la pena que arriesga ejecutivo chileno detenido en Brasil por racismo y homofobia

Germán Naranjo arriesga penas de cárcel tras insultar a la tripulación de un vuelo de Latam y a un pasajero.

Germán Naranjo Maldini, gerente de la empresa Landes, fue detenido en Brasil tras protagonizar un episodio de racismo y homofobia, situación por la cual incluso arriesga penas de cárcel.

Los hechos se remontan al pasado 10 de mayo, cuando el ejecutivo abordó un vuelo de Latam desde São Paulo con destino a Frankfurt.

Fue allí, cuando el hombre protagonizó una discusión con la tripulación del avión y con otro pasajero, a quien le dijo: “Para mí, es un problema ser gay, para ti es un problema”.

De acuerdo al video que se ha viralizado en las redes sociales, Germán Naranjo también realizó actos racistas contra el mismo sujeto. “Olor a negro, a brasileño”, “piel negra” fueron parte de las palabras que utilizó en contra de este pasajero, acompañado de gestos despectivos.

“Negro, mono, no te conozco. Eres un mono… Los monos andan en los árboles”, expuso, junto con imitar chillido de primate.

La pena que arriesga el ejecutivo detendio en Brasil y qué dijo la empresa en la que trabaja

A través de un comunicado, Latam dio a conocer que Naranjo fue detenido el 15 de mayo en el Aeropuerto de Guarulhos, por lo que deberá enfrentar a la justicia brasileña, que es severa respecto a los actos de racismo.

En este marco, Naranjo podría ser acusado de delito racial, la cual contempla penas de entre 2 y 5 años de cárcel más una multa, debido a una ley que se promulgó en 2023 en Brasil.

Por otro lado, la sociedad pesquera Landes expuso que “ha tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de los hechos ocurridos el pasado 10 de mayo en un vuelo comercial de Latam, que involucran a un ejecutivo de la empresa”.

A lo que agregó: “Frente a esta situación, y luego de no haber sido informada oportunamente del incidente en cuestión, Landes manifiesta públicamente que condena de manera categórica y sin matices todo acto de discriminación, racismo u homofobia”.

“Este tipo de conductas son absolutamente incompatibles con los valores de Landes y su Política de No Discriminación, que rige para todos los colaboradores de la empresa”, complementó.

Para cerrar, en el texto se expuso: “La compañía se encuentra recabando mayores antecedentes para adoptar las decisiones que correspondan conforme a sus protocolos internos y la normativa vigente”.