La medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

El Gobierno confirmó la suspensión de clases en distintas zonas del país debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el sistema frontal que afecta al norte y centro de Chile.

La medida fue anunciada durante un nuevo balance realizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), encabezado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

Suspensión de clases para este martes y miércoles por sistema frontal: revisa las regiones y comunas afectadas

El biministro informó que la suspensión regirá durante el martes 21 y miércoles 22 de julio en:

Toda la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en la Región de Atacama.

Además, solo para el martes 21 de julio, la medida también se aplicará en:

Región de Atacama

Caldera.

Copiapó.

Tierra Amarilla.

Región Metropolitana

San José de Maipo.

Til Til.

Región de Valparaíso

Provincia de Petorca:

Petorca.

La Ligua.

Cabildo.

Papudo.

Zapallar.

Provincia de Marga Marga:

Quilpué.

Villa Alemana.

Limache.

Olmué.

El Ministerio de Educación precisó que “la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media”.

En el caso de las instituciones de educación superior, serán las propias universidades y centros de formación quienes deberán definir si suspenden o mantienen sus actividades, de acuerdo con las condiciones existentes en cada territorio.