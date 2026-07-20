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Suspensión de clases para este martes y miércoles por sistema frontal: revisa las regiones y comunas afectadas

La medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media.

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Gabriela Romo

El Gobierno confirmó la suspensión de clases en distintas zonas del país debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el sistema frontal que afecta al norte y centro de Chile.

La medida fue anunciada durante un nuevo balance realizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), encabezado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

Suspensión de clases para este martes y miércoles por sistema frontal: revisa las regiones y comunas afectadas

El biministro informó que la suspensión regirá durante el martes 21 y miércoles 22 de julio en:

  • Toda la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en la Región de Atacama.

Además, solo para el martes 21 de julio, la medida también se aplicará en:

Región de Atacama

  • Caldera.
  • Copiapó.
  • Tierra Amarilla.
  • Región Metropolitana
  • San José de Maipo.
  • Til Til.

Región de Valparaíso

Provincia de Petorca:

  • Petorca.
  • La Ligua.
  • Cabildo.
  • Papudo.
  • Zapallar.

Provincia de Marga Marga:

  • Quilpué.
  • Villa Alemana.
  • Limache.
  • Olmué.

El Ministerio de Educación precisó que “la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media”.

En el caso de las instituciones de educación superior, serán las propias universidades y centros de formación quienes deberán definir si suspenden o mantienen sus actividades, de acuerdo con las condiciones existentes en cada territorio.

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