El Gobierno confirmó la suspensión de clases en distintas zonas del país debido a las condiciones meteorológicas provocadas por el sistema frontal que afecta al norte y centro de Chile.
La medida fue anunciada durante un nuevo balance realizado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), encabezado por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.
Suspensión de clases para este martes y miércoles por sistema frontal: revisa las regiones y comunas afectadas
El biministro informó que la suspensión regirá durante el martes 21 y miércoles 22 de julio en:
- Toda la Región de Coquimbo y la provincia de Huasco, en la Región de Atacama.
Además, solo para el martes 21 de julio, la medida también se aplicará en:
Región de Atacama
- Caldera.
- Copiapó.
- Tierra Amarilla.
- Región Metropolitana
- San José de Maipo.
- Til Til.
Región de Valparaíso
Provincia de Petorca:
- Petorca.
- La Ligua.
- Cabildo.
- Papudo.
- Zapallar.
Provincia de Marga Marga:
- Quilpué.
- Villa Alemana.
- Limache.
- Olmué.
El Ministerio de Educación precisó que “la medida rige tanto para los establecimientos públicos como privados de enseñanza parvularia, básica y media”.
En el caso de las instituciones de educación superior, serán las propias universidades y centros de formación quienes deberán definir si suspenden o mantienen sus actividades, de acuerdo con las condiciones existentes en cada territorio.
⚠️ Debido a las condiciones provocadas por el sistema frontal y con el propósito de resguardar a las comunidades educativas, se suspenden las clases en las siguientes zonas: pic.twitter.com/8N3ISDDOna— Ministerio de Educación (@Mineduc) July 21, 2026