PDG apuesta por la Comisión Mixta: los cuatro puntos de la megarreforma que votará en contra

Según precisó el diputado Juan Manuel Valenzuela en un punto de prensa desde el Congreso Nacional, la intención del PDG es que se perfeccione la iniciativa antes de su despacho.

AGENCIA UNO

Juan Marcelo Valenzuela, jefe de la bancada de diputados del Partido de la Gente (PDG), anunció que buscarán llevar el proyecto de megarreforma del Gobierno a Comisión Mixta, ya que votará en contra de cuatro puntos de la Ley de Reconstrucción Nacional.

Según precisó el diputado Valenzuela en un punto de prensa desde el Congreso Nacional, la intención del PDG es que se perfeccione la iniciativa antes de su despacho.

“Hemos decidido hacer un aporte a la discusión pública, siempre con nuestro espíritu de mejorar los proyectos para que lleguen de la mejor manera, lo más perfeccionado posible, a nuestro chileno que sufre, que le está costando llegar a fin de mes”, declaró el legislador.

El jefe de la bancada PDG precisó que rechazarán los artículos vinculados a la franquicia Sence, el Fondo de Emergencia, Sala Cuna y las compensaciones a las municipalidades por el fin de las contribuciones, asegurando que esperan “ver puntos de mejora” en la Comisión Mixta.

Sobre la franquicia Sence, Valenzuela indicó que en el Senado “se bajó un 0,7% y nosotros creemos que se tiene que mantener en 1%, y no debe existir el copago en el primer tramo de 0 a 1 millón 2, debe ser 0, porque ahí se perfecciona nuestra clase media”.

Respecto a la Sala Cuna, “es algo que se está esperando y nosotros vamos a rechazar el rechazo que hicieron (en el Senado), por tanto lo vamos a aprobar para que se entienda”, mientras que esperan sumar a las regiones de Atacama y Coquimbo al Fondo de Emergencia, tras sufrir los efectos del sistema frontal.

“Hoy día está pensado para la quinta región y la octava, creemos que es urgente mandarlo a mixta para que se agregue la tercera y la cuarta región, que hoy día está sufriendo y es urgente. No podemos hacer diferencia entre chilenos”, argumentó Juan Manuel Valenzuela.

Finalmente, dejó en claro que el PDG pretende fortalecer las compensaciones que recibirán los municipios por la falta de recursos por contribuciones.

“Nosotros hacemos causa común con el municipalismo y creemos que efectivamente se tiene que compensar tanto el Fondo Común Municipal, como los fondos propios de los municipios, porque hoy día ellos llegan y son la autoridad local y nosotros no podemos habilitar que se les restrinja el presupuesto, porque hoy día lo están pasando muy mal el chileno de a pie”, declaró el jefe de la bancada de diputados del PDG.