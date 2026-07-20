Tras el paso del sistema frontal, las autoridades comenzaron el proceso de evaluación de los daños provocados por las lluvias en las regiones más afectadas.

El Gobierno anunció el despliegue de más de mil funcionarios en las regiones de Atacama y Coquimbo para aplicar la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que permitirá identificar los daños ocasionados por el sistema frontal y gestionar la entrega de ayudas estatales a las familias afectadas.

El anuncio fue realizado por el biministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, desde las dependencias del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), donde explicó que, a medida que disminuyen las precipitaciones, el foco estará puesto en el proceso de recuperación.

Alvarado precisó que “mientras más rápido se levanten estas fichas, que es el requisito fundamental para gestionar los apoyos del Gobierno, mejor para las familias”.

¿Tu vivienda resultó dañada? Revisa cómo acceder a la Ficha FIBE y los montos del Bono de Recuperación

La Ficha Básica de Emergencia es el instrumento oficial utilizado por el Estado para registrar los daños que dejaron las emergencias en viviendas y bienes de las familias afectadas.

Su aplicación está a cargo de funcionarios de los municipios y del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, quienes realizan la encuesta directamente en los hogares afectados. No se trata de un beneficio al que las personas puedan postular por internet ni completar de forma independiente.

La evaluación puede ser respondida por cualquier integrante del grupo familiar mayor de 18 años, presentando su cédula de identidad. Si el documento fue extraviado durante la emergencia, la identidad puede verificarse mediante el RUT.

Las autoridades también advirtieron que el procedimiento es completamente gratuito y recalcaron que ningún encuestador está autorizado para solicitar dinero, claves bancarias o transferencias.

Una vez realizada la evaluación, el Estado determina el nivel de afectación de la vivienda y, sobre esa base, define la entrega del Bono de Recuperación u otras ayudas destinadas a la rehabilitación o reconstrucción.

Los montos del Bono de Recuperación varían según el daño registrado: