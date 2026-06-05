CPC e INACAP lanzan ambicioso proyecto para potenciar el desarrollo de las regiones para la próxima década

La actividad reunió a un centenar de empresarios, gremios, academia y autoridades para reflexionar sobre las oportunidades y desafíos que enfrentará Chile en la próxima década, con las regiones como pilar del crecimiento económico.

Con la participación del subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, y autoridades, empresarios, dirigentes gremiales, representantes del mundo académico y líderes regionales, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e INACAP dieron inicio en la Región de Los Ríos a la iniciativa Motores Productivos Regionales, una instancia orientada a proyectar el desarrollo económico de cada región hacia el año 2035.

Hoy las regiones representan el 58% del PIB nacional, más del 80% de las exportaciones y cuentan con ventajas productivas, talento, recursos estratégicos y capacidades de innovación que pueden transformarse en motores de desarrollo para la próxima década, siempre que exista una mirada de largo plazo capaz de articular inversión, infraestructura, formación y certezas para crecer. Más aún muchas de las oportunidades que hoy está abriendo el mundo —en energía, minería, servicios globales, tecnología, agroindustria o logística— tienen una expresión concreta en las regiones.

La jornada marcó el comienzo de una nueva etapa del trabajo impulsado por la CPC y sus ramas a través de Gremios por Chile, iniciativa que desde 2023 ha recorrido las 16 regiones del país promoviendo el diálogo y la articulación entre actores públicos y privados. El objetivo ahora es avanzar hacia una conversación estratégica que permita identificar y anticipar tendencias, además de construir propuestas para fortalecer la competitividad y el crecimiento desde los territorios.

El encuentro contó con la participación de la presidenta de la CPC, Susana Jiménez; los representantes de las seis ramas de la CPC (SNA, CNC, Sonami, Sofofa, CChC y Abif); el rector de INACAP, Lucas Palacios; y el presidente del Consejo Productivo Regional de Los Ríos, Alejandro Kunstmann.

Durante la jornada, se desarrollaron mesas de trabajo y espacios de diálogo en los que los participantes analizaron los desafíos, fortalezas y potencial de desarrollo de las regiones del país, así como las condiciones necesarias para impulsar la inversión, la innovación, la productividad y la generación de empleo de calidad.

La presidenta de la CPC, Susana Jiménez, destacó que “Chile puede volver a sorprender si es capaz de aprovechar las oportunidades que están emergiendo a nivel global. Las regiones tienen activos, capacidades y vocaciones productivas que serán determinantes para el crecimiento de los próximos años. Este proceso busca justamente proyectar ese potencial y transformarlo en nuevas oportunidades de desarrollo para las personas”.

Por su parte, el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, señaló que “los desafíos que enfrenta Chile requieren una mirada que integre al sector público, privado, la academia y las regiones. Espacios como este permiten identificar las condiciones que necesitamos fortalecer para impulsar inversión, innovación y productividad, poniendo a las regiones en el centro de la estrategia de crecimiento”.

En la misma línea, el rector de INACAP, Lucas Palacios, afirmó que “ninguna estrategia de desarrollo será sostenible sin las personas. Preparar el talento que demandarán las nuevas industrias, acelerar la adopción tecnológica y fortalecer la formación pertinente para el empleo, son desafíos fundamentales para que las regiones puedan capturar las oportunidades que vienen”.

Motores Productivos Regionales contempla la realización de encuentros en distintas regiones del país durante los próximos meses. A través de estos espacios se buscará recoger visiones y levantar propuestas concretas.

Las conclusiones y propuestas que surjan de este proceso serán sistematizadas y puestas a disposición de autoridades y actores relevantes, con el objetivo de contribuir a una agenda de crecimiento que fortalezca la inversión, la productividad, el empleo y la competitividad de Chile desde sus regiones.