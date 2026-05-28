Más de 100 emprendedores comienzan proceso de reactivación tras los incendios en Biobío

Gracias a un fondo impulsado por la empresa Aclara Resources —dedicada a la minería de tierras raras— comenzó la transferencia y ejecución de recursos destinados a la reposición de maquinaria, herramientas y equipamiento productivo para negocios afectados en Penco y Concepción.

Tras finalizar el proceso de selección, más de 100 emprendedores de las zonas afectadas por los incendios del verano en Biobío, comenzaron hace unos días a concretar la reposición de sus herramientas, maquinaria y equipamiento productivo, dando los primeros pasos para retomar sus actividades económicas tras las pérdidas provocadas por la emergencia. Así, la iniciativa impulsada por Aclara Resources —que considera una inversión superior a los $100 millones— inició su fase de implementación, contemplando la transferencia de recursos y un acompañamiento técnico orientado a facilitar las compras y apoyar la reactivación de los negocios beneficiados.

Los incendios forestales registrados en enero de este año impactaron con especial fuerza a distintos sectores de Penco y Concepción, afectando directamente a micro y pequeños emprendedores que constituyen una fuente fundamental de ingresos para muchas familias del territorio. Frente a este escenario, el programa busca contribuir a la recuperación del tejido productivo local mediante apoyo concreto para la reposición de activos, facilitando que emprendedores formales y en proceso de formalización puedan reactivar sus negocios y recuperar sus fuentes de trabajo.

Enrique Donoso, gerente general de Aclara Resources Chile, destacó que “este es un apoyo muy importante, porque los emprendedores ya están dando los primeros pasos para retomar sus actividades y recuperar parte fundamental de sus fuentes de trabajo. Sabemos que detrás de cada emprendimiento hay familias, historias y comunidades completas que necesitan volver a ponerse de pie. En Aclara estamos convencidos de que la reactivación local debe traducirse en acciones concretas y en apoyo oportuno para quienes más lo necesitan”, comenta.

La iniciativa se desarrolla gracias al trabajo colaborativo de diversas instituciones vinculadas al ecosistema de reactivación impulsado en la Región del Biobío. IRADE fue el organismo que impulsó y articuló el fondo de reactivación a nivel general, convocando a empresas socias y coordinando el trabajo junto al Gobierno Regional y otras entidades públicas y privadas. En ese marco, el fondo impulsado por Aclara Resources forma parte de esta estrategia mayor de apoyo al emprendimiento local. Por su parte, CIDERE Biobío está a cargo de la administración y ejecución operativa del programa, acompañando a los emprendedores durante todo el proceso de implementación de los recursos. Asimismo, tanto CPC Biobío como Desarrolla Biobío participaron del comité evaluador encargado de definir a los beneficiarios del fondo, contribuyendo al proceso de selección de los emprendimientos adjudicados.

El programa contempla dos líneas de apoyo diferenciadas. La primera está dirigida a emprendedores formales que cuentan con inicio de actividades y que podrán acceder a un cofinanciamiento complementario para la reposición de sus negocios. La segunda línea está orientada a emprendedores en proceso de formalización, quienes podrán adquirir maquinaria, herramientas o equipamiento que les permita reiniciar sus actividades económicas.

Eric Fernández es uno de los beneficiados con este fondo impulsado por Aclara. “Me dedico a la construcción, ampliación y mejoramiento de vivienda. Donde vivía además tenía mi taller y con el incendio perdí todo. Este fondo me ayuda mucho porque voy a obtener parte de las herramientas que necesito, así que estamos muy agradecidos”, afirma.

Otra de las beneficiarias es Sara Arévalo, quien perdió su casa y dos emprendimientos durante los incendios. “Uno se llama Almacén Sarita y el otro Sari Confecciones, que es mi taller de costura, y en el cual tengo 20 años de oficio. Confecciono ropa de colegio, ropa de iglesia, en realidad ropa en general… Con este fondo voy a poder ampliar mi negocio y volver a tener lo que tenía. Y si es posible, más, porque el beneficio me da opción de abrir un poquito más la mente para comprarme otras cositas que necesito”, dice.

Reuniones informativas

Como parte del inicio de esta etapa de ejecución, durante estos días se realizó una reunión informativa dirigida a los 30 emprendedores formales beneficiados por el programa, instancia en la que se entregaron detalles sobre el proceso de transferencias, los tipos de cuentas habilitadas para recibir los recursos y otros aspectos administrativos asociados a la implementación de los fondos. Asimismo, la próxima semana se desarrollarán las inducciones de compra para los 84 emprendedores informales beneficiados, con el objetivo de orientar adecuadamente el uso de los recursos y el proceso de adquisición de herramientas, maquinaria y equipamiento productivo.