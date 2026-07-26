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Vozinha ya firmó el contrato que lo liga a Colo Colo: cuándo se espera que llegue a Chile

Una vez en Santiago, el arquero africano se someterá a los respectivos exámenes médicos para determinar las condiciones físicas en que se encuentra.

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Juan Pablo Ernst
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Preparando su viaje a Chile se encuentra el arquero de la selección de fútbol de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias, más conocido como Vozinha, tras firmar el contrato con Colo Colo.

Pese a que desde hace días se conocía que el portero africano se sumaría al club popular, recién esta jornada se ratificó que ya suscribió el documento que lo liga contractualmente con el actual líder de la Liga de Primera.

De acuerdo con lo reportado por La Tercera, el arquero caboverdiano firmó con el Cacique durante la noche del sábado.

Por cuánto tiempo firmó Vozinha y cuándo se sumará a Colo Colo

El contrato del golero mundialista es por un plazo de seis meses, aunque el documento incluye una cláusula que permitiría extenderlo por un año más.

Según se explicó, se optó por esta modalidad debido a que el Albo busca cautelar sus intereses en función del rendimiento deportivo del portero, mientras que el futbolista quiso tener la opción de revisar el vínculo con el club chileno en caso de que tenga problemas de adaptación.

Pese a que Vozinha aún no se ha referido en sus redes sociales a su llegada a Colo Colo, en Macul se espera que arribe durante este martes 28 de julio.

Una vez en Santiago, el arquero africano se someterá a los respectivos exámenes médicos para determinar las condiciones físicas en que se encuentra, luego de que su último partido oficial lo disputó el pasado 3 de julio, en el partido en que Cabo Verde cayó por 2-3 ante Argentina, por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Después de que se le realicen las respectivas pruebas, y si todo está en orden, el portero mundialista quedará a disposición del técnico albo, Fernando Ortiz.

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