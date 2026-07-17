Con miedo extremo: Así se están comportando los inversores cripto a mediados de 2026

Mientras el precio de Bitcoin cae a la mitad y asusta a los pequeños inversores, las grandes empresas siguen acumulando y las monedas estables baten récords.

El índice de miedo y codicia del mercado cripto marca 14. En una escala donde 0 es pánico absoluto y 100 es euforia desmedida, la lectura se traduce en dos palabras: miedo extremo.

La relación entre bitcoin usd se sitúa en torno a los 61.700 dólares, prácticamente la mitad de los 126.000 que alcanzó en octubre de 2025. Sin embargo, las tesorerías corporativas acumulan 1,31 millones de BTC y las stablecoins baten récords.

El mercado dice una cosa con el precio y otra muy distinta con los flujos, por eso, en este artículo haremos un análisis completo sobre la situación real del mercado cripto.

¿Cómo llegó el BTC a cotizar la mitad que en octubre?

No hubo un solo golpe, sino una secuencia que fue erosionando la confianza. La salida a bolsa de SpaceX en el Nasdaq, con una valoración cercana a 1,75 billones de dólares y una captación que aspiraba a los 75.000 millones, provocó una rotación de capital que dejó al sector cripto entre los más golpeados. Buena parte del dinero especulativo migró hacia la inteligencia artificial y las grandes OPV tecnológicas.

A eso se sumó un contexto macro que no ayuda. Cerca del 70% de los economistas encuestados por Reuters prevé que la Reserva Federal mantendrá sus tasas en el rango de 3,50% a 3,75% durante todo 2026, y algunos incluso contemplan una subida antes de fin de año. Con la inflación en Estados Unidos rozando el 4,2% interanual y el empleo resistiendo por encima de lo esperado, las condiciones para que bitcoin prospere (liquidez abundante y tasas bajas) simplemente no están dadas.

La magnitud del retroceso también puede medirse desde el costado institucional. Los ETF de bitcoin al contado acumularon más de 4.700 millones de dólares en salidas desde mediados de mayo, la racha negativa más prolongada desde su lanzamiento en enero de 2024.

Y la venta simbólica de 32 bitcoins por parte de Strategy, la primera desde 2022, agregó un golpe de confianza que el mercado tardó días en digerir, incluso después de que la compañía comprara 1.550 BTC por 101,3 millones de dólares para calmar los ánimos.

Las stablecoins resisten frente a todo

Mientras bitcoin pierde terreno, las stablecoins avanzan en dirección opuesta. Su capitalización global superó los 316.000 millones de dólares, un crecimiento que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, puso en perspectiva durante un discurso en el Banco de España: hace apenas seis años ese mercado no llegaba a los 10.000 millones. Hoy, casi el 90% está controlado por dos emisores y el volumen de transacciones ya supera al de Visa.

El dato más relevante para Latinoamérica es que los flujos de operaciones con stablecoins alcanzan en torno al 7,7% del PIB en la región, según cifras del Fondo Monetario Internacional citadas por Lagarde.

Ya no es un fenómeno de nicho, sino que las stablecoins se están usando para pagos transfronterizos entre empresas y como alternativa al dólar físico en economías con monedas inestables en los mercados latinoamericanos.

Lagarde distinguió entre la función monetaria de las stablecoins, por ejemplo, ampliar el alcance de las monedas de reserva con menos intermediarios, y su función tecnológica como activo de liquidación en los nuevos mercados tokenizados.

Eso ayuda a entender por qué, incluso en un mercado bajista, las stablecoins crecen. Su valor no está en la especulación, sino en su predictibilidad.

Donde unos ven pánico, otros ven oportunidades

Un índice de miedo extremo no es necesariamente una sentencia. Históricamente, las lecturas por debajo de 20 han coincidido tanto con fondos de mercado como con el preludio de caídas adicionales.

La diferencia entre uno y otro escenario suele definirla un catalizador externo: un cambio regulatorio, un giro en la política monetaria o una señal institucional de peso.

En el horizonte hay al menos uno. La Ley CLARITY, que establecería un marco regulatorio integral para la industria cripto en Estados Unidos, sigue avanzando en el Capitolio y podría clasificar a varios activos digitales como materias primas bajo supervisión de la CFTC.

El secreto para operar en mercados bajistas

No hay fórmula mágica, pero sí un patrón que se repite ciclo tras ciclo.Las tesorerías corporativas mantienen 1,31 millones de BTC en sus balances, y las entradas netas en ETF de XRP y otros activos muestran que el dinero institucional no desapareció del ecosistema, sino que se redistribuyó.

La lección que deja cada mercado bajista es que el pánico generalizado suele ser el peor momento para tomar decisiones definitivas. Y que quienes entienden la diferencia entre precio y valor tienden a posicionarse precisamente cuando el miedo es más intenso.

Con el suministro máximo de bitcoin fijado en 21 millones de unidades y más de 20 millones ya en circulación, la escasez programada sigue siendo el argumento de fondo que los inversores de largo plazo no pierden de vista.