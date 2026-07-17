“Ella estaba llena de polvo”: el dramático relato de familia afectada por caída de grúa en dormitorio de niña en Coquimbo

Un total de seis casas se vieron afectadas por el colapso de la estructura. Uno de los lugares que impactó la grúa fue el dormitorio de una menor de 13 años, quien justamente estaba ahí en ese momento.

Durante este jueves, una grúa colapsó y cayó sobre casas y vehículos en el sector de Sindempart, en la Región de Coquimbo.

Si bien no hubo víctimas fatales, el hecho dejó grandes daños materiales que se ven agravados por el sistema frontal que afecta a diferentes regiones del país.

De manera preliminar, la caída de la grúa habría afectado a seis viviendas y ocho automóviles. De hecho, unos de los lugares más afectados fue el dormitorio de una menor de sólo 13 años, quien justamente estaba en ese sitio al momento del impacto.

El dramático relato de una de las familias afectadas por la caída de una grúa

“Estaba en la pieza mirando el televisor, y en la otra pieza estaba mi sobrina, cuando sentimos un ruido fuerte, que fue como una explosión. Fuimos a ver a mi sobrina y ella estaba llena de polvo, pero estaba bien. Y vimos el hoyo en el techo…”, relató Cristián, tío de la niña.

A lo que agregó: “Estábamos todos shockeados. Aún me cuesta hablar”.

En diálogo con T13, el familiar afirmó que la menor habría estado realizando actividad física al momento del colapso de la estructura. “

“Ella tiene una pequeña herida en el pie, pero está bien. Estaba asustada, conmocionada… dentro de su inocencia, porque es chica, ella como que no dimensiona esto que le pasó“, expresó.

Por otro lado, Sebastián, otro de los residentes afectados, comentó que “ahora ya, estamos pidiendo a la inmobiliaria que vengan a tapar el orificio que quedó en la casa, porque adentro están todos los enseres todavía. No hemos podido sacar nada“.

“Solicitamos eso y la empresa recién mañana (este viernes) se va a hacer presente. Hoy (jueves) no nos han dado respuesta concreta de lo que se va a hacer“, expuso.

Anuncian investigación

En tanto, el gobierno de la Región de Coquimbo anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas del desplome de la estructura.

“Hay un mandato por parte del Serviu para que todas las grúas estén debidamente resguardadas, justamente para evitar este tipo de situaciones. Hemos tenido vientos bastante fuertes e intensos en la comuna de Coquimbo, lo que lamentablemente generó esta dificultad”, afirmó el delegado presidencial regional, Víctor Pino.

En este marco, enfatizó que “lo importante es que se realizará una investigación para determinar las causas de por qué esta grúa se desplomó. Lamentablemente, seis viviendas resultaron afectadas y existen daños materiales importantes, pero no tenemos que lamentar pérdidas humanas ni personas lesionadas”.

En cuanto a los daños provocados en las viviendas, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, señaló que la constructora deberá asumir su reparación y precisó que la empresa “cuenta con todos sus seguros activos”.