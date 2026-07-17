Megarreforma: Kast dice esperar “apoyo transversal” y llama a quienes recurrirán al TC a revisar “cuál es su prioridad”

Ad portas de que la megarreforma de Gobierno inicie su tercer trámite constitucional, el presidente José Antonio Kast instó a todas las fuerzas políticas a “no dilatar más” el proyecto e hizo un llamado a la oposición, que ya anunció que recurrirá al Tribunal Constitucional.

De camino a la Región del Biobío para monitorear el sistema frontal, el jefe de Estadio dio una serie de entrevistas radiales durante la mañana. En conversación con radio ADN, ahondó en la aprobación que recibió el proyecto de reconstrucción nacional en el Senado.

El proyecto, destacó Kast, “nos permite avanzar para ver el tema de los recursos en las regiones afectadas por los incendios, Valparaíso, Ñuble y Biobío, y también generar una competitividad tributaria y una facilitación regulatoria, que nos va a permitir lograr mayor inversión y más y mejor trabajo hacia adelante”.

“Hay cuestionamientos de sectores de la oposición que son legítimos, ellos van a usar las herramientas constitucionales que estén a su disposición. Nosotros lo entendemos, pero nuestra meta es clara: volver a recuperar la inversión y las fuentes laborales en Chile y esperamos contar con el apoyo transversal en la Cámara de Diputados y poder aprobar este proyecto de ley el martes”, sostuvo-

Al ser consultado sobre sus expectativas si el proyecto termina en comisión mixta o es llevado al TC, el mandatario respondió: “Esperamos que se apruebe por un margen amplio y ese es el llamado que le hacemos a todas las fuerzas políticas de no dilatar más este proyecto de reconstrucción y dar certezas a grandes inversionistas de que Chile vuelve a ser un país confiable para invertir y que eso genere más empleo, que es nuestra principal preocupación. Llevamos cerca de 40 meses con tasas de desempleo altísimas, casi un millón de personas sin trabajo y más de dos millones en la informalidad. Las fórmulas que se habían aplicado hasta el momento no fueron las adecuadas y todo señala que lo que estamos planteando es lo efectivo”.

“El llamado es a que los parlamentarios nos apoyen en esto. Si quieren recurrir al Tribunal Constitucional están en su derecho. Yo solicitaría que revisen muy bien cuál es la prioridad. Para nosotros la prioridad es la inversión y de la inversión pasar al empleo. Pero cada uno es libre de tomar las acciones políticas y jurídicas que correspondan dentro del marco legal”, cerró.