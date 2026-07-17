Mundial 2026: cuál es el club que tendrá más jugadores en la final de este domingo 19

La Liga de España es la que aportó el mayor número de futbolistas presentes en el torneo disputado en Norteamérica, con un total de 32.

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Aunque el Manchester City es el club que aportó el mayor número de jugadores en el Mundial 2026, con un total de 19, es un club español el que tendrá más futbolistas presentes en la final que Argentina y España, que se disputará este domingo 19.

Tras el club inglés aparece el Bayern Münich (18), el París Saint-Germain y Arsenal (ambos con 16), el Barcelona (15) y el Real Madrid (13).

Sin embargo, ninguno de los mencionados es el que puede ser catalogado como el ganador del Mundial, ya que cuenta con un total de diez jugadores que saltarán a la cancha del MetLife Stadium, en el duelo que dirigirá el esloveno Slavko Vincic.

El club que tendrá más jugadores en la final del Mundial

Si bien la Liga de España es la que aportó el mayor número de futbolistas presentes en el torneo disputado en Norteamérica, con 32, en el caso del Real Madrid solo tendrá uno en la finalísima, el que además aún no ha jugado ningún partido por el cuadro merengue: el ex Chelsea, Marc Cucurella.

El Barcelona será el segundo club que tendrá más representantes este domingo, pues ocho de sus futbolistas dirán presente, todos ellos en la selección de España.

En tanto, el club hispano con más futbolistas que estarán en el duelo del domingo es el Atlético de Madrid, con diez jugadores, seis de ellos en el equipo que adiestra Lionel Scaloni y otros cuatro en el cuadro que entrena Luis de la Fuente.

Los argentinos que jugaron para los rojiblancos durante la temporada 2025-2026 son Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Juan Musso, Giuliano Simeone y Nico González.

Los españoles del Atlético, en tanto, son Álex Baena, Marcos Llorente y Marc Pubill, a los que se les sumará el lateral Alejandro Grimaldo, contratado a fines de junio, en plena Copa del Mundo.