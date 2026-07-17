Sistema frontal: a qué hora será el peak de lluvia en Santiago

Durante esta jornada, se espera que las precipitaciones y las rachas de viento se intensifiquen. Revisa los detalles del pronóstico del tiempo.

Este viernes continúa el desarrollo del sistema frontal, el cual se está haciendo sentir en gran parte del país, donde la lluvia y las ráfagas de viento se intensificarían durante las próximas horas.

Hasta la noche de este jueves, se habían registrado cerca de 30 milímetros de lluvia en el centro de Santiago. No obstante, las precipitaciones más fuertes llegarían la tarde de este viernes.

La meteoróloga de TVN, Arlette Chacón, entregó detalles del pronóstico del tiempo para la zona central, señalando que “lo más fuerte e importante llega hoy“.

Sistema frontal: cuándo será el peak de lluvia en Santiago y la zona central

En este sentido, expuso que en Santiago el peak de la lluvia se experimentará después de las 17:00 y 18:00 horas, cuyo escenario también sería el mismo para las regiones de Coquimbo y Valparaíso.

“En Santiago (caerán) aproximadamente 10 milímetros en tres horas. Eso es bastante intenso”, sostuvo la especialista.

A su vez, Chacón comentó que el sistema frontal estará acompañado de fuertes vientos y ráfagas. En vista de lo anterior, llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas durante las próximas horas.

Respecto al balance de este frente de mal tiempo, directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que, de momento, 158 personas permanecen aisladas, la mayoría de ellas en la Región de Coquimbo por la activación de quebradas, y que 466 se encuentran en albergues, en su mayoría de forma preventiva.

Sobre los daños materiales la autoridad precisó que cinco viviendas fueron destruidas por el sistema frontal y que 96 registran daños graves. Otros 700 inmuebles tienen daño menor y 330 están en evaluación. Esta cifra, según dijo Cebrián, puede experimentar cambios durante la jornada, debido a que aún resta revisar en terreno algunos daños.