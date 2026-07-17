Senapred reporta 75 damnificados por sistema frontal y adelanta peak de lluvias entre Coquimbo y O’Higgins

La cifra de tres fallecidos producto de situaciones derivadas de las lluvias se ha mantenido, según especificó el ente.

Un nuevo balance entregó en la mañana de este viernes el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) sobre los daños que ha provocado el sistema frontal que experimenta la zona centro sur del país.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que el número de fallecidos a raíz de situaciones derivadas de las precipitaciones se ha mantenido en tres. La cifra de siete heridos tampoco ha experimentado alzas.

Citando las proyecciones de la Dirección Meteorológica de Chile, Cebrián manifestó que el tramo comprendido entre las regiones de Coquimbo y O’Higgins experimentará el peak de precipitaciones en las próximas horas.

La autoridad de Senapred también informó que 158 personas permanecen aisladas, la mayoría de ellas en la Región de Coquimbo por la activación de quebradas, y que 466 se encuentran en albergues, en su mayoría de forma preventiva. Respecto de los daños materiales especificó que cinco viviendas fueron destruidas por el sistema frontal y que 96 registran daños graves. Otros 700 inmuebles tienen daño menor y 330 están en evaluación. Esta cifra, según dijo Cebrián, puede experimentar cambios durante la jornada, debido a que aún resta revisar en terreno algunos daños.

“Las principales afectaciones han estado concentradas en anegamientos por acumulación de aguas lluvias, voladuras de techumbres, caídas de árboles, interrupción de rutas, producto principalmente por el viento que estuvo presente ayer sobre todo en las regiones del sur”, acotó.