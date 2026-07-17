Qué debes hacer si el sistema frontal te impide asistir a tu trabajo este viernes: lo que dice la ley

“Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar”, enfatizó el director nacional del Trabajo, David Oddó.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Aunque las autoridades ratificaron la suspensión de las clases entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía por el sistema frontal que afecta las zonas norte y centro-sur del país, este viernes 17 de julio es un día normal de trabajo en todo el territorio nacional.

Sin embargo, esas mismas condiciones climáticas han generado problemas de conectividad en diversas localidades, por lo que muchas personas podrían enfrentar serias dificultades para llegar a sus oficinas y lugares de trabajo.

Por ello, la Dirección del Trabajo (DT) recordó qué dice la ley laboral cuando las condiciones climáticas ponen en riesgo el traslado y la seguridad de los trabajadores.

El director nacional del Trabajo, David Oddó, aclaró qué ocurre si las consecuencias del sistema frontal le impiden al empleado acudir al sitio donde realiza su labor.

En esa línea, enfatizó que “si el temporal le impide llegar a su trabajo y lo justifica, eso no puede terminar en un despido ni en un descuento sobre sus remuneraciones. Nadie debe arriesgar su vida o su salud por llegar a trabajar“.

Dijo, a la vez, que el regreso al lugar de trabajo debe realizarse solo después de que se presenten las condiciones adecuadas para hacerlo. “La ley es clara y debemos cumplirla“, recalcó.

Qué hacer si el sistema frontal te impide asistir a tu trabajo

Respecto de qué deben hacer los trabajadores que no pueden ir esta jornada a su trabajo, lo primero es, en caso de ser posible, dar aviso a la jefatura y explicar el problema por el que no se acudirá.

Además, la DT confirmó que habilitó un canal para recibir los reportes de aquellas personas que no podrán ir a sus labores por los problemas generados por el sistema frontal. Se trata del correo electrónico dtfrentemaltiempo@dt.gob.cl.

Asimismo, quienes deseen realizar consultas sobre este tema pueden hacerlo a través del sitio web de la Dirección del Trabajo o llamando al 600 450 4000.

Al abordar el tema, el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, llamó a priorizar la seguridad de las personas ante la contingencia.

“Como gobierno, estamos desplegados y coordinados para proteger la vida de los ciudadanos en una situación como la anunciada. Por ello, queremos hacer un llamado a la tranquilidad a trabajadores y empleadores del país para proteger la vida y seguridad de las personas“, manifestó.