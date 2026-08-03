ICARE Joven reunirá a más de 180 líderesde todo Chile para construir soluciones concretas a los desafíos del país

La iniciativa impulsada por ICARE, la Universidad Adolfo Ibáñez e INACAP busca conectar a jóvenes de todas las regiones con el mundo empresarial y académico para transformar ideas en acciones y formar una nueva generación de líderes comprometidos con el desarrollo de Chile.

ICARE, junto a la Universidad Adolfo Ibáñez e INACAP, anunció el lanzamiento de ICARE Joven 2026, un bootcamp nacional de liderazgo que reunirá a más de 180 jóvenes de todas las regiones del país durante tres días de trabajo y formación, que buscará que los participantes reflexionen, innoven y se comprometan con soluciones concretas frente a los principales desafíos que enfrenta Chile.

El programa del encuentro que se desarrollará entre el 21 y 23 de agosto en Punta de Tralca, región de Valparaíso, se organiza en torno a tres etapas: Sueña, un primer día de inspiración y apertura; Innova, una jornada de trabajo colaborativo en torno a desafíos reales; y Crece, el cierre en que los equipos presentan sus propuestas.

“El desempleo juvenil en Chile llegó a un 11%, uno de los niveles más altos desde la pandemia. Parte de ese problema no es solo económico, sino que muchos jóvenes egresan de sus estudios sin saber realmente qué buscan hoy las empresas en un líder, y muchas empresas tampoco conocen de cerca lo que esta generación quiere, busca y puede aportar. ICARE Joven es una oportunidad concreta para disminuir esa brecha. Es un espacio donde jóvenes de todas las regiones se reunirán con empresas y academia, para escucharse mutuamente y avanzar con soluciones concretas para los principales desafíos del país. Esa es, para nosotros desde ICARE, una forma real de preparar a esta generación para el mercado laboral que le espera”, señaló Renzo Corona, presidente de ICARE.

Durante los tres días, jóvenes de distintas regiones y realidades territoriales trabajarán junto a representantes de empresas y del mundo académico en torno a una pregunta central: ¿qué necesita Chile para crecer con fuerza y sentido, y qué puede aportar la generación joven para hacerlo posible? El crecimiento, en este contexto, se entiende de manera amplia no solo como desarrollo económico, sino también como bienestar, confianza, innovación, sostenibilidad y generación de oportunidades.

Por su parte, Francisco Covarrubias, rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, afirmó que la iniciativa nació de una conversación junto a directivos de ICARE quienes se preguntaron preguntamos qué necesita Chile para crecer en las próximas décadas. “Creemos que los países crecen de manera sostenible cuando son capaces de formar personas que entienden la complejidad del mundo y colaboran para resolverla. Por eso reuniremos a más de 180 estudiantes de educación superior de todo Chile para trabajar con empresas sobre problemas reales, identificar oportunidades y desarrollar propuestas concretas. Más que entregar respuestas, buscamos desarrollar capacidades: comprender, dialogar, formular buenas preguntas y convertir los diagnósticos en iniciativas que generen impacto. Esa es una condición indispensable para que Chile vuelva a crecer con fuerza y con sentido. Ese es el tipo de liderazgo que Chile necesita y al que la UAI quiere contribuir”.

Bajo esta misma línea, Lucas Palacios, rector de INACAP, comentó que “desde INACAP estamos comprometidos con potenciar el talento que Chile necesita para su desarrollo. En este sentido valoramos profundamente este encuentro donde personas de diferentes edades y regiones, que actualmente son parte de la educación superior, tendrán la posibilidad de conectarse con el mundo empresarial, entender los desafíos que enfrenta nuestro país y cómo se pueden preparar de mejor manera para aportar desde sus trayectorias. El aprendizaje es más valioso aun cuando se complementa con instancias fuera de las salas de clases, cuando se vincula con los desafíos reales de la sociedad y por supuesto, de las empresas. Chile debe fortalecer la formación de personas capaces de liderar los cambios tecnológicos, demográficos y sociales, que enfrentamos”.

Las charlas están enfocadas en temáticas para el desarrollo de competencias claves para el siglo XXI, entre ellas liderazgo colaborativo, pensamiento crítico, resolución de problemas complejos, innovación, comunicación, resiliencia y accountability.

Entre los expositores confirmados destaca Gustavo Zerbino, quien abrirá el bootcamp con una charla sobre liderazgo en la adversidad y la capacidad de transformar la crisis en oportunidad. La segunda jornada contempla la participación del exministro Ignacio Briones, quien abordará la pregunta “¿qué

es crecer?” en un panel de conversación junto al dirigente sindical Mario Orellana, la especialista en inteligencia artificial Francisca Yáñez y el cofundador de Emprende tu Mente (ETM) y director de ICARE, Daniel Dacarett, con la moderación de la periodista Paula Coudou, editora de Revista del Sábado de El Mercurio.

A ellos se suman ejecutivos de empresas las auspiciadoras, PwC, CHs,Empresas Copec, Entel, Nestlé y Agrosuper, que compartirán testimonios sobre liderazgo e innovación en el espacio “Voces que Inspiran”, además de jóvenes líderes regionales que expondrán su experiencia de impacto en sus comunidades.

Con esta iniciativa, ICARE, la Universidad Adolfo Ibáñez e INACAP consolidan un espacio inédito de colaboración entre empresa, academia y juventud, orientado a comprender las brechas del país y diseñar soluciones con real potencial de implementación.