Alessandri advierte “pata coja” en diseño de vocerías de Gobierno y alerta: “La batalla comunicacional la estamos perdiendo”

El presidente de la Cámara Baja también hizo un llamado a no “tirar fuegos artificiales que desconcentran al Ejecutivo, como algunos proyectos que han salido de algunos partidos”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri (UDI), manifestó que existe “una pata coja” en el diseño de las vocerías de Gobierno, que dejó al biministro Claudio Alvarado (UDI) y al subsecretario Máximo Pavez (UDI) a cargo de esta área tras la renuncia de Mara Sedini (IND).

“A todos nos gusta ahorrar ministerios y hacer más eficiente las cosas, pero, evidentemente, la tarea de articulador de Claudio Alvarado, es una tarea importantísima, que quita mucho tiempo“, sostuvo en una entrevista concedida a radio Pauta esta mañana.

Alessandri manifestó que el diseño original de las vocerías “va a terminar volviendo a La Moneda”, debido a que este cargo también conlleva un rol articulador. “Es capaz de nutrir de información a los voceros, a los alcaldes, a los parlamentarios, a los dirigentes regionales más relevantes”, argumentó.

“No es facultad mía, pero el presidente Kast con quien me toca sentarme al lado en muchas ceremonias protocolares, se lo he dicho y se lo voy a seguir diciendo todas las veces que pueda. Había que hacer un cambio rápido ahí, quizás no había tiempo para pensar, pero ya avanzadas las semanas es una pata coja que va faltando y siempre la oposición tiene cuña más fácil, más corta, más destructiva. Cuando usted tiene que construir un relato, eso requiere más esfuerzo”, precisó.

La batalla comunicacional

Por otra parte, el presidente de la Cámara Baja confirmó que esta tarde el presidente José Antonio Kast se reunirá con los senadores oficialistas ad portas de la última votación de la megarreforma, referente al mecanismo de compensación municipal. “(Es) para afinar esos 26 votos. Estamos empatados, por lo tanto uno que se resfríe y estas cosas pueden no pasar”, acotó para luego manifestar que “votar en contra significa el peor de los mundos”.

Adicionalmente, Alessandri fue consultado por las encuestas que dan cuenta de una baja en la aprobación del presidente Kast que “lo más grave que le puede pasar a un Gobierno es perder esa tracción con la ciudadanía, especialmente si usted tiene la Cámara y el Senado empatado. Se necesita salir a explicar los proyectos y siempre va a ser más fácil la crítica, decir que este es el proyecto de los superricos. Esa batalla comunicacional, yo siento que nuestro sector, y esta es una autocrítica, la estamos perdiendo, estamos retrocediendo y tenemos que salir con más fuerza“.

“Alcaldes, parlamentarios, gobernadores, delegados, todas las personas que tengan un puesto de autoridad público, tienen que atreverse a defender las cosas y, evidentemente, no tirar fuegos artificiales que desconcentran al Ejecutivo, como algunos proyectos que han salido de algunos partidos”, añadió.

También manifestó que proyectos como el del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de privatizar Codelco, o aquel que pone condiciones el aborto en tres causales del Partido Nacional Libertario, “te sacan del foco”.

“Si Squella o ese partido u otro quieren impulsar cosas que distraen, que provocan ataques, que debilitan la posición del Gobierno obviamente que tienen el derecho de hacerlo, pero que sepan que tiene un costo (…) Más allá de que es legal, es legítimo, va horadando las posibilidades de (José Antonio) Kast de hacer un buen gobierno y de traspasarle la banda a alguien del mismo sector para que Chile crezca”, zanjó.