Minería, comercio y servicios impulsan crecimiento de 2,4% del Imacec en junio

La economía puso fin a una racha de cinco meses consecutivos de contracciones interanuales y, de paso, logró esquivar una eventual recesión técnica.

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de junio creció un 2,4 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con lo reportado este lunes por el Banco Central.

De esta forma, la economía nacional puso fin a una racha de cinco meses consecutivos de contracciones interanuales y, de paso, logró esquivar una eventual recesión técnica.

Según informó el instituto emisor, el principal impulso provino de la minería, que anotó un crecimiento anual de 9,8%, explicado principalmente por una mayor producción de cobre. También el comercio tuvo un buen desempeño, con un avance del 5,4%, mientras que los servicios mostraron un alza del 1,7%.

En tanto, el Imacec no minero aumentó 1,4% en doce meses y 0,1% frente al mes anterior en cifras desestacionalizadas.

Por el contrario, la industria manufacturera retrocedió 0,7%, debido principalmente a una menor elaboración de productos pesqueros.

El primer Imacec positivo del año

Se trata del primer registro positivo luego de cinco caídas consecutivas, ya que la última vez que hubo un Imacec positivo fue en diciembre del año pasado (1,3%).

Las mayores ventas de maquinaria y equipos, vestuario, alimentos y productos comercializados a través de plataformas digitales son algunos de los factores que explicaron el desempeño de la economía en junio.

Al abordar el Imacec de junio, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, manifestó que “confirma lo que anticipamos: la economía retomó el crecimiento y la minería lideró este repunte. Recibimos una economía estancada, pero con gestión y mayores certezas estamos comenzando a revertir esa tendencia”.

“Este resultado es el primer paso de un largo camino. Seguiremos impulsando un Estado facilitador, apoyando a las pymes, la minería, el turismo, la pesca y la acuicultura para destrabar proyectos, reactivar la economía y acelerar la creación de 300 mil nuevos empleos”, complementó.